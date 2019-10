Michelle Hunziker, Maria torna ad Amici: Selvaggia Lucarelli tuona ancora

Michelle Hunziker, Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities. Selvaggia Lucarelli tuona ancora contro la svizzera: il caso e le parole sulla scelta di Queen Mary

Selvaggia Lucarelli torna a tuonare contro Michelle Hunziker. La giornalista e giudice implacabile di Ballando con le Stelle aveva già avuto, subito dopo la prima conduzione della svizzera di Amici Celebrities, parole tutt’altro che di elogio per la moglie di Tomaso Trussardi. Nelle scorse ore è planata nuovamente sul tema, stuzzicata dall’annuncio del rientro di Maria De Filippi in trasmissione (Queen Mary farà da giudice nei prossimi appuntamenti del talent). E anche stavolta non ha avuto pensieri carini per Michelle. Anzi, ha rincarato la dose su quanto già espresso.

“La Hunziker da sola non ce la fa”

“La Hunziker ha l’empatia di una libreria Billy”, aveva scritto su Twitter Selvaggia dopo aver visto Michelle condurre Amici Celebrities. Poche ore fa la seconda sferzata, sempre attraverso il social dei cinguettii: “La De Filippi che torna ad #AmiciCelebrites perché la Hunziker da sola non ce la fa sembra una di quelle mamme che provano a spingerti giù per la discesa da solo con gli sci, poi quando vedono che stai per cappottarti si lanciano giù per riprenderti.” Pensiero chiarissimo, seppur espresso tramite una metafora, quello della giornalista.

La De Filippi che torna ad #AmiciCelebrites perché la Hunziker da sola non ce la fa sembra una di quelle mamme che provano a spingerti giù per la discesa da solo con gli sci, poi quando vedono che stai per cappottarti si lanciano giù per riprenderti. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 12, 2019

Il rientro di Maria De Filippi ad Amici Celebrities e nuovo regolamento

Un paio di giorni fa, il programma dei vip di Canale 5 ha svelato importanti novità in vista dei prossimi appuntamenti del talent. La più ghiotta è il rientro di Maria De Filippi nello show. La moglie di Maurizio Costanzo sarà il giudice speciale nella puntata che andrà in onda mercoledì 16 ottobre. Altra sorpresa è che da ora in poi le squadre si sciolgono, dando vita a un tutti contro tutti. A proposito del ritorno di Queen Mary, sono stati in molti a pensare che la mossa sia stata fatta per dare più respiro agli ascolti. Perché alla fine, gira e rigira, la verità è che Maria riesce sempre a dare quel tocco televisivo in più che nessun’altra ha. Che piaccia o no!