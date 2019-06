Pieraccioni innamorato: la storia con Teresa si fa sempre più seria

Leonardo Pieraccioni: la nuova fidanzata è Teresa

Continua a gonfie vele la relazione tra Leonardo Pieraccioni e la nuova fidanzata Teresa. I due sono stati pizzicati dai paparazzi del settimanale Di Più in atteggiamenti intimi e complici. Pieraccioni, che ha finalmente ritrovato l’amore dopo un lungo periodo di castità, è pieno di attenzioni e premure per la nuova compagna. Che è di Firenze, lavora in un negozio di parrucchiere ed è mamma di una bambina piccola nata da una precedente relazione. Proprio come il regista e attore toscano, papà della piccola Martina, avuta dalla collega Laura Torrisi. Dimenticare l’ex concorrente del Grande Fratello non è stato facile per Leonardo ma oggi il 54enne è felice e sereno e soprattutto di nuovo innamorato.

Quando è nata la storia d’amore tra Pieraccioni e Teresa

Ad oggi Leonardo Pieraccioni non ha ancora pubblicamente parlato della nuova storia d’amore con Teresa. L’artista è molto riservato sulla sua vita privata. Ma come rivelano fonti vicine al regista, Leonardo e Teresa fanno coppia fissa dall’estate 2018. Prima di vivere questo sentimento alla luce del sole hanno però voluto aspettare per rispettare la privacy delle loro figlie. Dopo un anno tutto procede a meraviglia e i due sono più che mai complici e in sintonia. “Leonardo è innamoratissimo della sua bella Teresa. E ha finalmente ritrovato il sorriso e la serenità sentimentale che aveva perduto dopo la fine del legame con Laura Torrisi”, hanno detto gli amici più cari a Di Più.

Anche Laura Torrisi ha da tempo un nuovo fidanzato

Se Leonardo Pieraccioni ha ritrovato l’amore solo da un anno, diversa è la situazione di Laura Torrisi. L’attrice ha da tempo una relazione con Luca Betti, noto pilota di rally.