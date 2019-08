Laura Pausini si svela: “Ecco cosa amo fare in vacanza”

Laura Pausini rivela ai suoi fan: “Ecco cosa amo far di più durante le vacanze”

Eh si, per Laura Pausini le vacanze sono ancora in corso. Del resto la cantante romagnola se l’è proprio meritate visto il grande lavoro che ha fatto per il tour con Biagio Antonacci. Che cos’ha fatto la nostra amata cantante per le sue vacanze? Beh, sicuramente è andata al mare e si è concessa un bel giro in barca con la sua adorata famiglia. Di sole, però, Laura sembra averne preso poco. Lei stessa, infatti, sui social ha ammesso di preferire di gran lunga la compagnia dell’ombra e non ha tutti i torti visto il gran caldo che questa estate ci ha donato. Però non dimentichiamoci che Laura Pausini oltre ad essere italiana è anche romagnola e, si sa, i romagnoli amano cucinare non a caso le loro pietanze sono un vanto italiano. E quindi anche lei sembra avere lo stesso hobby dei suoi conterranei visto quello che ha rivelato giusto qualche ora fa.

Laura Pausini: “Durante le vacanze amo cucinare per amici e famiglia”

Laura Pausini è una di quegli artisti che curano molto il rapporto con i fan. Lei stessa, infatti, tramite i social racconta loro le sue giornate e rivela anche qualche sua passione proprio come ha fatto oggi. Con una bellissima foto che la ritrae in posa al supermercato, Laura ha confessato che una delle sue passioni è fare la spesa per poi correre in cucina a preparare deliziosi manicaretti destinati alle persone a lei più care, come la famiglia e i suoi amici. Ecco le sue parole: “Una delle cose che mi piace più fare quando sono in vacanza, è andare al supermercato e poi preparare qualcosa di speciale per i miei amici e la mia famiglia…e a voi piace?”. In tanti le hanno risposto complimentandosi con lei per la sua mise mentre altri invece le hanno raccontato quali sono i loro passatempi preferiti. Anche qualche suo grande fan, proprio come lei, adora andare al supermercato per poi fiondarsi tra i fornelli!

Laura Pausini, la sua vacanza durerà due anni? Ecco la verità

Dopo la conclusione del tour con Biagio Antonacci si era sparsa la voce che Laura Pausini si sarebbe fermata per addirittura due anni. Qualcuno sosteneva che a rivelarlo fosse stata direttamente lei ma molto probabilmente le sue parole sono state un po’ troppo travisate. E a darne la conferma è stata proprio lei: “Ahahahahah ma come si fa ad andare in vacanza per due anni? Vado in vacanza due settimane poi si ricomincia. Ho detto che non farò dischi e tour per due anni… ma con la musica non si può mai dare una scadenza”.