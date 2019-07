Laura Pausini, una vacanza lunga due anni? La cantante svela la verità

Laura Pausini va in vacanza per due anni? La cantante rivela la verità

Si concluderà domani, 1°Agosto, il Laura Biagio Stadi Tour” il lungo piano bar, così l’hanno definito loro, che i due artisti hanno voluto portare negli stadi di quasi tutta Italia. Le due grandi voci della musica italiana chiuderanno questo viaggio a Cagliari, circondati dal grande affetto dei loro numerosi fan sardi e non. Il tour è iniziato il 26 Giugno 2019 dal San Nicola di Bari e la prima tappa ha raccolto la bellezza di 45 mila spettatori. Un grande successo per Biagio Antonacci e Laura Pausini che porteranno per sempre con loro questo meraviglioso ricordo. Ma cosa succederà alla fine del tour alla bella cantante romagnola? Proprio pochi giorni dopo l’inizio del Laura Biagio Stadi Tour, la Pausini dichiarò che aveva deciso di prendersi una pausa di un paio d’anni. Ma si allontanerà del tutto dal mondo della musica durante questi due anni? A rivelarlo è stata lei stessa.

Laura Pausini: “Io in vacanza per due anni? Macché!“

Laura Pausini è una di quelle artiste che curano molto il rapporto che hanno con i loro fan. La cantante, infatti, sui social risponde spesso e volentieri alle domande che le vengono poste e anche alle critiche che ogni tanto le fanno. Proprio poche ore fa, Laura ha risposto ad uno dei dubbi più gettonati tra coloro che tanto la amano: sparirà totalmente per due anni? Una pagina fan totalmente dedicata a lei le ha chiesto: “Dopo l’ultima tappa andrai in vacanza con la tua famiglia per due anni?” e la cantante ha risposto così: “Ahahahahah ma come si fa ad andare in vacanza per due anni? Vado in vacanza due settimane poi si ricomincia. Ho detto che non farò dischi e tour per due anni… ma con la musica non si può mai dare una scadenza”. Bene, non abbiamo dubbi, non ci sarà nessuno stop per la nostra instancabile Laura!

Laura Pausini, ecco perché si prenderà una pausa

Sarà una pausa non uno stop, precisiamolo. Dietro a questa sua decisione ci sarà sicuramente la voglia di trascorrere un po’ di più tempo insieme alla sua famiglia. La cantante, infatti, proprio un mese fa confessò ai suoi fan di essersi sentita terribilmente in colpa per non essere andata alla recita di sua figlia: “Per me è stato un colpo al cuore e so che anche per lei è stato difficile non avere la sua mamma con sé”.