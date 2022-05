Laura Pausini torna a cantare con Eros Ramazzotti: “Lui ha grande bontà”

Laura Pausini ed Eros Ramazzotti sullo stesso palco a cantare. L’annuncio è arrivato dalla musicista di Solarolo, attraverso un post pubblicato su Instagram con cui ha reso noto che a breve si unirà artisticamente all’amico e collega. Eros e Laura, fin dagli albori del loro successo, hanno condiviso un rapporto di stima e affetto. Non solo: negli anni entrambi, oltre ad essersi imposti in Italia, hanno raccolto un vasto seguito anche all’estero, facendosi apprezzare in molti altri stati del mondo. Un percorso artistico simile, un ulteriore punto di contatto di un’amicizia sana e solida. E proprio in nome di tale amicizia che la Pausini ha invitato il cantante romano sul palco di #UnaNessunaCentomila, evento previsto l’11 giugno 2022 all’arena Campovolo (Reggio Emilia – Il concerto sarà dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne).

Così Laura Pausini su Instagram nell’annunciare l’ospitata di Eros Ramazzotti al concerto di Campovolo:

“Tra le persone che amo di più nella lista dei miei colleghi, oltre che idoli, c’è da sempre lui, che mi chiama “Sorellina” dal 1993… Un artista unico, incredibile, una voce che da subito ha superato i confini dell’Italia facendolo diventare una bandiera. Un uomo che ho avuto il grande onore di conoscere, e vi posso assicurare che la caratteristica meravigliosa di Eros Ramazzotti è la sua bontà. Un uomo che ha sempre cantato l’amore ma lo ha anche dimostrato, rispettando la figura della donna gentilmente. Per questo motivo sarà lui il mio ospite sul palco di #UnaNessunaCentomila l’11 Giugno 2022 all’arena Campovolo (Reggio Emilia) concerto dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne! Canteremo una sua canzone veramente leggendaria… indovinate quale!”

Laura Pausini positiva al Covid dopo l’Eurovision Song Contest

La Pausini, dopo essere stata protagonista assoluta all’Eurovision Song Contest 2022 (a condurre l’evento assieme a lei ci sono stati Alessandro Cattelan e Mika), ha reso noto di aver contratto il Covid. In particolare l’artista ha spiegato che già nel corso della serata finale del concorso aveva capito che c’era qualcosa che non andava a livello di salute.

Inizialmente, però, ha creduto che il malessere potesse essere frutto dello stress e della stanchezza accumulata nei giorni precedenti. Invece c’era dell’altro. Così ha proceduto a effettuare il tampone che ha dato esito positivo.

Nel corso della finale dell’Eurovision ci sono anche stati attimi di preoccupazione circa la salute della cantante. Quasi a fine serata, è sparita dal palco, non dando alcuna spiegazione. Tornata in scena dopo alcuni minuti, ha narrato di essere stata vinta dalla troppa emozione provata per la manifestazione. Poche ore dopo, sui social, ha raccontato cosa è accaduto veramente: ha avuto un calo di pressione e i medici le hanno consigliato di prendersi un break per riposarsi.