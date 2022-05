Laura Pausini ha il Covid: “Non sto bene da sabato”, positiva a Eurovision?

Con una Instagram Stories pubblicata una manciata di ore fa, Laura Pausini ha dato la ferale notizia a tutti i suoi follower. Ebbene sì, anche l’artista romagnola si è beccata il Covid: Laura Pausini è ufficialmente risultata positiva al tanto temuto Coronavirus e, a partire da questo momento, sarà costretta a rimanere in isolamento. Ma non solo.

Purtroppo, alla luce della sua positività, Laura Pausini sarà anche obbligata a rinunciare ad una serie di appuntamenti che aveva già fissato nelle prossime ore. Nello specifico, dovrà dare forfait a Amor a la musica, evento che aveva in programma proprio questo fine settimana. Per incontrare i suoi fan in Florida, dunque, ci saranno per lei altre occasioni.

Ora, sono ormai due anni che si sentono notizie del genere e, oramai, una positività al Covid-19 non stupisce nemmeno più di tanto. C’è però un problema, in questo caso, perché proprio di recente Laura Pausini è stata coinvolta in un grande progetto nel corso del quale, probabilmente, è entrata in contatto con il virus. E con decine di altre persone.

Laura Pausini ha preso il Covid a Eurovision? Ecco cosa ha scritto l’artista

Nella sua Instagram Stories Laura Pausini scrive chiaro e tondo “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così”. Sabato scorso, per l’appunto, l’artista era impegnata sul palco della finale di Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino.

Alla luce delle sue dichiarazioni viene naturale farsi venire il dubbio: ma quindi alla finale di Eurovision la Pausini aveva il Covid? Sembra strano, visto e considerato che in quei giorni i conduttori della manifestazione saranno stati controllatissimi, fra mascherine e soprattutto tamponi. Eppure, questa è la realtà dei fatti.

Laura Pausini, in effetti, aveva insospettito molti per essersi defilata proprio verso la fine dell’evento, quando Alessandro Cattelan e Mika stavano svelando i voti ricevuti dai cantanti in gara. L’artista aveva raccontato di avere avuto un calo di pressione, ma a questo punto la verità potrebbe essere un’altra.