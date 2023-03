Il 22 marzo 2023 sarà una data che Laura Pausini non potrà mai dimenticare: è in questo giorno così importante, infatti, che l’artista romagnola è finalmente convolata a nozze con il suo Paolo Carta, suo storico chitarrista conosciuto sul palco nel 2005 e dal quale ha avuto, nel 2013, la sua figlia primogenita Paola.

Nonostante Laura Pausini avesse a lungo parlato di nozze saltate a causa del Covid, i fan storici della cantante sono rimasti comunque piuttosto sopresi da questa sua “mossa”, e a quanto pare non soltanto loro. Stando a quanto raccontato dalla Pausini in un’intervista esclusiva concessa poche ore fa a Radio Deejay erano in tantissimi a non sapere nulla del matrimonio imminente (e in pochissimi ad esserne a conoscenza).

“Non lo abbiamo detto a nessuno che stavamo per sposarci, lo sapevano solo mia sorella e la mia assistente” ha raccontato la Pausini ai microfoni di Deejay Chiama Italia di Linus e Nicola Savino, spiegando poi che a questo “progetto” lei e il marito stavano lavorando in segreto dalla scorsa estate. A tradirli sono stati le pubblicazioni del Comune di Roma.

Alla radio, inoltre, l’artista ha avuto la possibilità di raccontare anche qualche curiosità in più sugli anelli con cui lei e il marito si sono promessi amore eterno. “La fede nera? L’abbiamo comprata su internet, l’abbiamo sempre voluta così, anche se poi non è stato semplice trovarla” ha precisato la cantante.

Per quanto riguarda gli invitati, proprio alla luce dell’effetto sorpresa che i due volevano mantenere, tutti sono stati convocati senza che nessuno sospettasse niente. Si è trattato, ovviamente, di una cerimonia molto intima, alla quale hanno partecipato solo i familiari stretti della coppia. La cerimonia di nozze vera e propria si è infatti svolta a Solarolo, dove Laura Pausini è nata e cresciuta. Per l’occasione la figlia Paola, che oggi ha 10 anni, ha portato gli anelli ai genitori come avevano desiderato da sempre. Il tutto si è quindi svolto in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi, per l’immenso stupore dei partecipanti: Laura aveva infatti invitato tutti ad una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma una volta arrivati gli ospiti hanno trovato ad accoglierli gli sposi.

Una settimana prima della pubblicazioni, inoltre la coppia ha deciso di organizzare una festa molto speciale a Roma (dove Paolo Carta ha la residenza) alla quale ha partecipato, tra le altre, anche Paola Cortellesi. La comica e attrice è da anni amica dell’artista di La solitudine e insieme a lei ha condotto il format Rai Laura & Paola. Qui il commento dell’artista su questo party segreto: