Laura Pausini su Amazon Video con documentario: anticipazioni e novità

La celebre cantante romagnola arriva sulla piattaforma di video on demand con un nuovo progetto e in una versione inedita sulla scia del successo di Tiziano Ferro

Dopo il grande successo che ha riscosso Tiziano Ferro lo scorso mese di novembre, è in arrivo un documentario di Laura Pausini su Amazon Prime Video. La grande cantante romagnola si racconterà in prima persona al grande pubblico, svelando aneddoti inediti relativi alla sua vita privata e alla sua carriera. Il documentario si alimenterà di immagini esclusive del ‘mondo Pausini’ e andrà a narrare i segreti dei brani che hanno consacrato l’artista. Spazio anche ai luoghi e ai posti in cui è cresciuta, fino alle persone che ha incontrato durante il suo percorso professionale in Italia e per il mondo.

Quando esce il documentario di Laura Pausini? Amazon Prime Video, al momento, non ha rilasciato alcuna data ufficiale. Il progetto sarà prodotto da Endemol Shine Italy ed è in fase embrionale. Dovrebbe essere realizzato nei prossimi mesi. Non è detto che non possa uscire già nel 2021.

Laura ha festeggiato i primi otto anni di Paola, la figlia nata dall’amore con Paolo Carta. Immancabile la dedica social zuccherosa e materna:

“Otto anni insieme a te, Paola. Nella vita, la bacchetta magica di Harry Potter non esiste, ma non avere mai paura e cresci come stai facendo, felice, curiosa, attenta, educata”

L’artista e il chitarrista sono una delle coppie più note, amate e supportate del mondo della musica: la loro relazione va avanti dal 2005 anche se il matrimonio non è ancora arrivato. Su di loro mai un pettegolezzo fino a qualche giorno fa quando si sono ritrovati al centro di dichiarazioni forti rilasciate da Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip.

Parole che hanno scatenato una duplice reazione: da una parte Pausini e Carta hanno annunciato di aver intrapreso un’azione legale nei confronti dell’ex volto del secondo canale della Tv di Stato, mentre dall’altra parte Mediaset e Endemol Shine Italy si sono completamente dissociati da queste affermazioni e la D’Eusanio è stata squalificata con effetto immediato.

Stasera, lunedì 8 febbraio, ci sarà una nuova puntata del GF Vip in diretta su Canale 5. Molto probabilmente Alfonso Signorini aprirà la puntata parlando della squalifica di Alda. Forse l’ex concorrente non sarà presente in studio, come da regolamento per gli squalificati, ma il padrone di casa del reality show fornirà le motivazioni che hanno spinto la rete e la società di produzione a prendere una decisione così drastica.