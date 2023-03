Laura Pausini si sposa: le ultime indiscrezioni. Chi è il futuro marito

Arriva sulle pagine del magazine Dipiù un’indiscrezione che farà di certo piacere ai milioni di fedelissimi fan della diretta interessata: stando alle ultime informazioni apparse sulla stampa sembra infatti che Laura Pausini sia finalmente pronta a convolare a nozze con il suo storico compagno, Paolo Carta, con cui sta insieme da quasi 20 anni (18, per essere precisi).

Le voci riportate sulla rivista, tra l’altro, sono state confermate nelle scorse ore anche dalle pubblicazioni di matrimonio spuntate sul sito del Comune di Roma, che non lasciano decisamente spazio ad alcun dubbio (come riportato anche dal Corriere della Sera). L’unica incognita, almeno per il momento, resta la data ufficiale delle nozze, che ancora non è stata svelata (oltre al luogo dove si terrà la cerimonia). Per adesso, si sa soltanto con certezza che Laura Pausini e il suo Paolo Carta saliranno insieme sull’altare entro la fine del 2023 (Today da questo punto di vista riporta che Laura Pausini, a quanto pare, vorrebbe che il grande giorno si svolgesse nella sua Solarolo).

Il matrimonio sarà quindi il coronamento di un sogno d’amore durato quasi due decenni e dal quale è nata, l’8 febbraio del 2023, la loro primogenita Paola.

La storia d’amore fra Laura Pausini e Paolo Carta: come e quando si sono conosciuti

La passione che lega i due da così tanto tempo è scoppiata nel 2005. Entrambi i menbri della coppia condividono l’amore per la musica ed è stato proprio questo il collante che li ha uniti: i due si sono infatti conosciuti sul palco, fra un concerto e l’altro, visto che Paolo Carta ai tempi lavorava come chitarrista della tournée della sua futura compagna.

L’attesa da parte dei follower dell’artista romagnola era grande, dato che la coppia avrebbe dovuto sposarsi già molto tempo fs. Purtroppo, a causa del Covid, i due si erano ritrovati costretti ad annullare tutto e a riprogrammare le nozze ad un periodo più sereno. In tempi non sospetti, a proposito, l’artista aveva commentato: “Amo Paolo, abbiamo una bella famiglia e penso che ormai sia arrivato il momento di sposarci: è un passo che desideriamo fare tutti e due”.

Il matrimonio, tra l’altro, arriverà in un periodo particolarmente felice della vita della cantante. Il 2023, infatti, segna il trentennale della sua carriera, che la Pausini ha festeggiato con una speciale tripletta di concerti a New York, Madrid e Milano svoltisi tutti nel giro di sole 24 ore.