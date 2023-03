Laura Pausini ha celebrato i suoi 30 anni di carriera con una straordinaria serie di tre concerti in sole 24 ore. La sua incredibile ‘maratona’ l’ha portata da New York a Madrid, fino a Milano, in tre luoghi altrettanto sorprendenti: presso il celebre Apollo Theater, in un’ex stazione ferroviaria di Madrid e al prestigioso Teatro Carcano. Questa tripletta di spettacoli mozzafiato è stata il modo perfetto per commemorare un traguardo così significativo, che segna esattamente la stessa data della sua vittoria a Sanremo Giovani, avvenuta il 27 febbraio 1993. A proposito dei suoi inizi sul palco dell’Ariston, la cantante ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere della Sera”, in cui ha discusso della possibilità di tornare in gara al Festival di Sanremo. Negli ultimi anni, infatti, sempre più artisti affermati hanno scelto di partecipare alla kermesse musicale per rimettersi in gioco e raggiungere un nuovo pubblico. Tuttavia, la cantante italiana sembra non essere completamente d’accordo con questa tendenza.

Laura Pausini ha, infatti, dichiarato che non ha nessuna intenzione di tornare a gareggiare al Festival di Sanremo e ha spiegato i motivi alla base di questa scelta. Secondo la cantante, esiste una sorta di gerarchia nel mondo della musica, secondo la quale non sarebbe giusto che prendesse parte alla competizione insieme a tanti altri artisti emergenti:

Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in gara, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle. Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy, è un’altra cosa. Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in gara, dopo aver costruito una storia con un pubblico che ti ha portato avanti. Io però la vedo in maniera diversa e quando parlo con loro dico che non sono d’accordo perché per me bisogna rispettare quello che è stato creato insieme al pubblico, va rispettata la gerarchia. Ma è il mio punto di vista.

Pioggia di critiche per Laura Pausini

La sua dichiarazione sembra storcere il naso verso la scelta di altri artisti che, nonostante una carriera già consolidata, hanno deciso di partecipare al Festival di Sanremo come concorrenti. In particolare, le sue parole sono parse a molti come una frecciatina verso le colleghe Elisa e Giorgia. Per questo, gli utenti del web la stanno duramente criticando e sono numerosi i commenti sui social in cui la si taccia di essere stata poco umile. Questa non è la prima affermazione controversa della cantante, che recentemente si è resa protagonista di diverse polemiche. A tal proposito, su ‘Twitter’ in tanti hanno preso di mira il suo ufficio stampa. “Laura Pausini è la dimostrazione che avere un ufficio stampa che sappia fare bene il proprio lavoro è sempre molto ma molto importante”, ha scritto un utente.

Inoltre, Laura ha anche escluso di partecipare alla kermesse canora nelle vesti di conduttrice: “Tutti si aspetterebbero da me che un giorno prenda la direzione del Festival o che lo conduca. No, non me la sento. Non potrei essere distaccata da quelle decisioni, soprattutto se dovesse capitarmi di avere degli amici che vogliono andarci. Detto onestamente, non saprei come gestirla. E poi con Festival così di successo, può capitare che ce ne sarà uno che andrà leggermente meno bene e non sono così sicura di me per affrontare anche questa ipotesi”. Insomma, sembra più che chiaro che la 48enne potrebbe fare ritorno sul palco dell’Ariston solamente se chiamata come ospite.