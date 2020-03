Laura Pausini, genitori lontani dai figli: “Commosse per le vostre foto”

Anniversario matrimonio genitori Laura Pausini: il messaggio commovente della cantante

Laura Pasuni avrebbe dovuto festeggiare assieme ai genitori il loro 50esimo anno di matrimonio. A causa del Coronavirus, la cantante non ha potuto incontrarli, ma è pronta comunque a passare un magico momento con loro non appena il pericolo sarà solo un brutto ricordo. Insieme a sua sorella Silvia, la Pausini ha voluto condividere coi genitori un messaggio stupendo: per via della grande nostalgia (non potrà vederli per tutta la durata della quarantena), ha sfogliato gli album di foto, soprattutto quello del matrimonio, commuovendosi parecchio.

Laura Pausini scrive ai genitori: lontani per colpa del Coronavirus

La dedica speciale ai genitori di Laura Pausini è cominciata in questo modo: “Cari Mamma e Babbo, da questo bacio è nata una storia meravigliosa, due figlie che vi amano e tre nipoti che sono la somma dei vostri caratteri – ha scritto la cantante su Instagram –. Siete opposti e siete perfetti. Complici. Insegnante mamma e musicista babbo. Siamo nate e cresciute in un equilibrio sognante e tra sgridate nascoste da un sorriso. Non potevamo chiedere di più. Siamo così orgogliose di essere le vostre figlie… siete un grande esempio per noi e ci commuove ripercorrere i vostri 50 anni di matrimonio coi vostri racconti e le vostre foto”.

Festeggiamenti pronti per anniversario di matrimonio, gli auguri di Laura e Silvia

La distanza dai genitori è sempre difficile quando si è costretti a non vederli (basti pensare a quello che è successo ai concorrenti di Amici 2020) e Laura Pausini lo sa bene. Ma recupereranno il tempo perso con una grande festa per il 50esimo anniversario di matrimonio: “Oggi ci sarebbe stata una festa e una nuova celebrazione, ma il destino ha voluto così, con voi due in luna di miele in casa e nessuno di noi a disturbarvi! Ma siamo due figlie testarde come lo siete voi: i vestiti sono pronti, l’amore anche di più. Presto festeggeremo la vostra vita insieme e non vediamo l’ora! Buon anniversario, vi amiamo. Laura e Silvia”.