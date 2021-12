Laura Pausini: la reazione alla nascita del terzo figlio di Biagio Antonacci

Nelle scorse ore, Biagio Antonacci ha colto tutti di sorpresa annunciando di essere diventato papà per la terza volta, accogliendo il piccolo Carlo. La sua fidanzata Paola Cardinale ha partorito in gran segreto. Segreta anche la gravidanza della donna classe 1976, di cui nessuno sapeva nulla. A onor del vero qualcuno sapeva ma ha tenuto la bocca ben cucita: di chi si tratta? Di Laura Pausini, collega e grande amica del cantante milanese. Un legame che è sbocciato nel lontano 1993, nel dietro le quinte del Festival di Sanremo.

Dopo che Antonacci, con un post su Instagram, ha reso nota la nascita di Carlo, la Pausini ha raccontato, sempre via social, un aneddoto particolare sulla gravidanza tenuta segreta dal cantante e dalla sua compagna Paola. Questo il post dell’artista romagnola:

“Mamma, fammi una foto che la faccio vedere a Carlo quando è grande, così vede che ero felice per la sua nascita anche se stavo volando in aereo!” Paola aspettava da giorni l’arrivo di Carlo Antonacci, ora è così felice per i suoi genitori Paola e Biagio e per i suoi fratelli, Benedetta, Giovanni e Paolo. Questa bellissima notizia è un segreto che come noi ha conservato fino ad oggi con tanto amore. Brava cucciola! Le abbiamo raccontato che lo zio Biagio è stato il primo a scrivere una canzone per lei “#èaleichedevolamore” e che la zia Paola Cardinale è sempre stata accanto a noi con la sua dolcezza e il suo affetto.

La vostra gioia e la vostra emozione sono nostre. Vi mandiamo tanto amore e non vediamo l’ora di abbracciarvi tutti.