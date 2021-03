Laura Pausini: “La Rai mi ha chiesto di condurre Sanremo”

Laura Pausini ha indetto una conferenza stampa su Rtl 102.5 all’indomani della nomination agli Oscar 2021. La cantante di Solarolo è in lizza nella categoria Miglior canzone originale con il brano Io Sì (Seen), colonna sonora del film Netflix La vita davanti a sé. Tra un aneddoto e una confidenza la Pausini si è lasciata andare ad una confessione inedita: la Rai ha chiesto a Laura di condurre il Festival di Sanremo.

La 46enne ha specificato che la richiesta non è arrivata quest’anno ma qualche tempo fa:

“La Rai mi aveva chiesto in passato di condurre Sanremo, ma non mi sentivo pronta. Potrei farlo con Paola Cortellesi in un momento diverso da questo, nel caso in cui dovessimo avere tempo e voglia di divertirci. Finora non ho accettato perché non mi sento in grado di reggere una cosa del genere. Sicuramente non farei la direzione artistica: sono ‘plagiabile’, ho le mie preferenze, metterei solo i miei amici”

Dunque, al contrario di Carlo Conti, Claudio Baglioni e Amadeus – che hanno ricoperto il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico – Laura Pausini si limiterebbe ad indossare i panni di presentatrice. Un’esperienza non del tutto nuova visto che qualche anno fa Laura ha condotto su Rai Uno uno show con Paola Cortellesi.

Laura Pausini ha chiarito che non è interessata a condurre il Festival di Sanremo nel 2022, dopo il forfait di Amadeus. Ora l’artista è concentrata sul suo percorso musicale e in seguito al successo di Io Sì (Seen) vuole lavorare ad un nuovo album. L’ultimo – Fatti sentire – è uscito nel 2018 e, come sempre, ha avuto un ottimo riscontro.

Subito dopo il tour mondiale la Pausini ha lavorato come giurata in alcuni talent show esteri per poi prendersi un periodo di pausa da dedicare alla famiglia. Lo scorso anno è arrivata la proposta di lavorare alla colonna sonora del film con Sophia Loren, che la Pausini ha accettato immediatamente con gioia ed entusiasmo.

Con Io Sì (Seen) Laura Pausini ha vinto il Golden Globe. Ora è in lizza per vincere un Oscar: la cerimonia di premiazione è fissata al prossimo 25 aprile. L’evento andrà in onda in diretta su Sky, sul canale dedicato Sky Cinema Oscar, canale 303.

Sullo stesso canale saranno trasmessi dal 17 al 30 aprile oltre 90 film premiati nelle precedenti edizioni. Tra questi: Parasite, C’era una volta a Hollywood, Piccole Donne, Le Mans 66-La grande sfida, Jojo Rabbit, Moonlight-Tre storie di una vita, La La Land, Balla coi lupi, Tutti gli uomini del Presidente.