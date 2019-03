Laura Pausini, la confessione su Biagio Antonacci: “Venne a salvarmi”

Laura Pausini e il rapporto con Biagio Antonacci: i due cantanti uniti da un legame speciale

Laura Pausini e Biagio Antonacci questa estate, dal 26 giugno, percorreranno l’Italia con la tournée Laura Biagio Stadi 2019. Grande attesa per i fan dei due cantanti, che non vedono l’ora di assistere alle loro esibizioni. Un viaggio che vedrà protagonisti due amici complici e compagni di palcoscenico da una vita. Finalmente Laura e Biagio hanno scelto di dare vita a un progetto insieme, dopo anni di amicizia. Il loro è un rapporto fraterno, come spiegano i due diretti interessati in un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni. “Vorrei che la gente vedesse che siamo semplicemente due amici che fanno i cantanti”, spiega la Pausini. Ed ecco che Laura fa una confessione molto bella nei confronti del suo amato collega. La nota cantante italiana dichiara di avere un rapporto speciale con Antonacci, tanto che non lo considera come il fratello che non ha avuto. Ma Laura sente di dover dire grazie a Biagio, poiché anni fa pare sia riuscito a salvarla in un momento molto difficile.

Laura Pausini e Biagio Antonacci: una profonda amicizia

Che il rapporto tra Laura e Biagio sia speciale già si sapeva, ma questa volta vogliamo rivelarvi un dettaglio molto importante del loro rapporto. La Pausini dichiara, nel corso dell’intervista, che in passato ha soprannominato Antonacci con il nome San Francesco. Dietro questa sua affermazione, c’è in realtà una spiegazione interessante. “Portava sempre i sandali e non era di moda e poi perché venne a salvarmi in un momento in cui ero proprio giù”, racconta Laura. La cantante continua: “Mi ha portato a cena, mi ha fatto fare il giro di Rozzano, dove stava, e mi ha lasciato sfogare senza fare troppe domande, perché tante cose le conosceva e mi capiva, anche se non è che fossimo già così amici”. Un bel gesto quello di Biagio, che pare riuscì a sorprendere Laura!

Laura Pausini su Biagio Antonacci: “Il fratello che non ho avuto”

“Lui è il fratello che non ho avuto”, confessa Laura. Un bellissimo rapporto quello che c’è tra i due cantanti, che saranno pure ospiti della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in onda il 30 marzo. Dal 26 giugno, invece, gli stadi di moltissime città italiane si riempiranno per assistere alle esibizioni dei due grandi volti della musica.