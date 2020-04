Laura Pausini e il legame con la figlia Paola: “Bisogna dirle la verità”

Oggi più che mai si deve dialogare con i propri figli, dicendogli la verità: parola di Laura Pausini. L’artista 45enne di Faenza (compirà 46 anni a breve, più precisamente il 16 maggio 2020), di recente, ha raccontato in che modo si sta approcciando alla figlia Paola (7 anni), nata nel 2013 dalla relazione con il suo produttore artistico e chitarrista Paolo Carta. Nella fattispecie, la cantante ha affermato che con i propri piccoli non c’è spazio per bugie e tentennamenti, in particolar modo in questa delicata fase storica in cui il coronavirus sta mettendo in ginocchio le abitudini di tutti, grandi e piccini.

“Oggi è necessario dire la verità ai bambini”

“Paola ha 7 anni e come tutti i bambini in Italia e in molti paesi del mondo, improvvisamente, ha cambiato le sue abitudini scolastiche”, ha scritto Laura sui suoi profili social. Si è quindi addentrata più nel dettaglio: “Ora segue le lezioni da casa e fa i compiti ogni giorno con me. Mi dice sempre che le mancano la scuola, i suoi compagni e le sue maestre. Mi chiede ogni mattina se il Coronavirus è andato via.” In casa Pausini vige una regola chiara. Non mentire mai, specialmente ai bambini: “Parlare con i nostri bambini cercando di non nascondere loro la verità ma rassicurandoli allo stesso tempo credo sia necessario, oggi più che mai. Mentre iniziamo a preparare qualche idea per la Santa Pasqua, speriamo che la ‘libertà’ sia ogni giorno più vicina.”

La riflessione di Laura Pausini sui figli

La riflessione di Laura è stata presto sposata da migliaia di suoi followers. Naturalmente, la Pausini, con quel “cercando di non nascondere la verità”, non ha voluto intendere di spiegare ai piccini la situazione Covid-19 come a degli adulti. Semplicemente ha voluto chiarire che con le parole giuste e un approccio equilibrato anche ai bimbi si possono dire delle verità scomode, purché non gli si menta.