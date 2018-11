Laura Pausini festeggia l’anniversario: dolce dedica per Paolo

Laura Pausini festeggia 13 anni d’amore con Paolo Carta

È una delle cantanti italiane più famose nel mondo, piena di amore per la musica e per tutto ciò che le sta intorno. È Laura Pausini, la semplice ragazza di Solarolo che ha conquistato il mondo intero con le sue canzoni. Oggi, però, per la maestosa cantante romagnola è un’altra forma di amore a raggiungere un traguardo importante. L’amore più vero, quello che la tiene legata a Paolo Carta dal 2005. Uno dei componenti della sua band che, oltre, ad averle regalo la piccola Paola, nata dall’amore tra i due musicisti, nel 2013, sta accanto alla cantante in ogni momento della sua vita, privata e professionale. I due, possiamo affermare con certezza matematica che condividono tutto: amore, musica, passioni, casa, tour, concerti. Un amore nato 13 anni fa dopo la fine del matrimonio del chitarrista con un’altra donna.

Laura Pausini e il post simpatico dedicato a Paolo Carta

Visibilmente felici e più uniti che mai, Laura Pausini ed il suo compagno Paolo Carta, raggiungono 13 lunghi anni di amore. La cantante, proprio nelle scorse ore, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. La foto ritrae i due più vicini che mai e, di seguito, la Pausini scrive un messaggio molto simpatico per celebrare questo importante anniversario: “Me so ncartata..da 13 anni! E ti amo ogni giorno di più!”.

Paola è il frutto più bello di questo lungo amore

Nata nel 2013, come già scritto sopra, la piccola Paola è la figlia di Carta e Pausini. Il nome della bambina rappresenta l’unione dei nomi dei genitori. Metà Paolo e metà Laura. Oggi, la famiglia vive in giro per il mondo e, più amati che mai, si godono ogni momento di calore del loro infinito pubblico. Non ci resta solo che augurare, alla coppia, altri mille traguardi come questi. In perfetta armonia e sempre carichi di cantare a squarciagola il loro trasparente sentimento.