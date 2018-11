Laura Pausini la confessione inaspettata: “Ho trascorso giorni in lacrime”

Laura Pausini arriva una confessione inaspettata: “Tanti mesi di paura”

Dura confessione quella che Laura Pausini fa nel corso dell’intervista su Grazia, dopo aver vinto il premio ai Latin Grammy Awards. È la prima italiana che trionfa nella nota cerimonia dell’industria musicale latina nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album. Le è stato consegnato negli Stati Uniti, a Las Vegas. Un premio dedicato non solo a se stessa, ma anche a tutti i suoi connazionali. Infatti, la cantente ci tiene a precisare di non essere lei l’unica vincitrice, ma anche l’intera Italia. È stato molto importante per lei vincere questo premio con l’album Fatti Sentire, in versione spagnola Hazte Sentir. Il disco in questione ha un grande significato per Laura, che vuole infondere coraggio a tutti coloro che ogni giorno lottano, senza mai farsi abbattere. Ma anche a chi è fragile e insicuro “perché non cerchino di cambiare solo per piacere agli altri”. Ed ecco che la Pausini fa una confessione davvero inaspettata. La cantante racconta senza filtri di aver passato un periodo molto difficile, durato tanti mesi.

Laura Pausini le ultime rivelazioni dopo il premio Latin Grammy

“Avevo talmente tanti pensieri chiusi nel mio cuore da tanti mesi, legati alle paure, al mio non sentirmi mai all’altezza della situazione”, dichiara Laura nel corso dell’intervista. Sembra strano leggere queste parole, in quanto sappiamo molto bene che la Pausini vanta ormai un successo mondiale, ha un marito che la ama e una bellissima figlia. Ma anche i più grandi possono provare paura e lei ne è la prova. Con questa confessione, Laura si avvicina ancora di più al suo pubblico, mostrandosi senza filtri e genuina, come sempre. “Mi sono sfogata per due giorni interi in lacrime”, confessa inoltre la Pausini. Fortunatamente è riuscita a ritrovare la serenità, dopo tanti mesi di paure.

Laura Pausini pronta a tornare in Italia: nuovi progetti per la cantante

Ora Laura Pausini è pronta a tornare in Italia. Lei stessa lo rivela durante l’intervista, precisando che presto presenterà la sua nuova canzone con Biagio Antonacci “Il coraggio di andare” e la special edition “Fatti sentire” con libro. Gli italiani potranno, dunque, riabbracciare presto Laura dopo il premio ottenuto al Latin Grammy Awards.