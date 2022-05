Laura Pausini è guarita dal Covid: l’annuncio con una maglia… celebrativa!

Laura Pausini è guarita dal Covid! La cantante ha gioito sui social annunciando che il suo tampone ha finalmente dato esito negativo. Ha festeggiato con delle foto nelle quali ha una espressione di gioia e di festa, anche perché ciò vuol dire che può tornare a dedicarsi alla musica e ai fan. Laura è già pronta a rimettersi al lavoro, non a caso ha ricordato i prossimi appuntamenti nell’annuncio della guarigione. Ha pubblicato dei messaggi suoi suoi canali social per far sapere di essere finalmente negativa al Covid.

Era risultata positiva dopo l’Eurivision, non è da escludere che fosse positiva anche durante la finale visto che si era sentita male. Non si era sentita bene da quel sabato sera, e non lo ha nascosto quando ha annunciato di essere risultata positiva. Si era accorta che qualcosa non andava, ma pensava fosse dovuto alla stanchezza di quei giorni. Così non era. Che fosse positiva o meno anche sul palco di Torino, però, ciò che conta è che non sia scoppiato un focolaio. Laura Pausini ha avuto il Covid per undici giorni, da oggi potrà tornare ai suoi impegni.

Su Instagram ha annunciato: “Dopo 11 giorni finalmente sono negativa! E si riparte!”. Quindi è passata a ricordare gli appuntamenti. Ci sarà prima la festa del suo fanclub, l’8 giugno a Campovolo, poi sarà la volta del concerto Una Nessuna Centomila contro la violenza di genere, l’11 giugno sempre a Reggio Emilia. Impegni a parte, che sono disponibili sui suoi canali social e non solo, c’è un’altra curiosità. Non è passata inosservata infatti la maglia che indossa nell’annuncio della guarigione.

Laura Pausini ha la maglia con scritto “porca vacca”, con tanto di “Torino, 10/05/2022”. Si tratta di una maglietta ricordo, celebrativa della prima puntata dell’Eurovision. E soprattutto di un momento che rimarrà nella storia, ovvero quando ha usato quella espressione in mondovisione. Un momento che pare sia stato preparato, ma che ha avuto comunque un discreto successo sui social. Si tratta di un regalo che le hanno fatto oppure deciderà di venderla anche ai fan? L’idea non sarebbe male, di sicuro qualcuno sarebbe pronto a comprarla.