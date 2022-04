Laura Pausini, diretta Instagram: pesca due a fare l’amore, la reazione

Qualche ora fa Laura Pausini si è ritrovata protagonista di un divertente siparietto andato in scena sul suo profilo Instagram ufficiale. Di punto in bianco la cantante ha dovuto gestire, di fronte a migliaia di spettatori, l’imbarazzo di dover parlare con due fan “in tutt’altre faccende affaccendati”. Ma che cos’è successo, esattamente?

È presto detto: ieri sera Laura Pausini si è collegata in diretta dal suo profilo Instagram per chiacchierare un po’ con i suoi milioni di fan sparsi in tutto il mondo. Fra una battuta e l’altra, ad un certo punto, la Pausini ha accettato di chattare in diretta con un ragazzo e una ragazza collegati dal Brasile. Fin da subito l’artista si è resa conto che c’era qualcosa di strano in loro, che poco prima di collegarsi erano a quanto pare impegnati in un rapporto sessuale.

Il ragazzo e la ragazza con cui Laura Pausini si è messa a chiacchierare erano entrambi mezzi nudi, in camera da letto. Probabilmente mai si sarebbero immaginati di finire a parlare con il loro idolo, di fronte ad un pubblico enorme, quando le hanno fatto la richiesta di partecipare alla diretta streaming.

Non appena Laura Pausini ha mangiato la foglia, è ovviamente iniziato il delirio. “Ma state facendo l’amore?” ha chiesto la cantante ai due, con un perfetto accento brasiliano. Quando l’uomo e la donna hanno risposto di sì, la cantante ha iniziato ad applaudire, divertita ma anche un po’ imbarazzata, aggiungendo “No, ragazzi, abbiamo beccato due che stanno ci..ando, adoro!”. E non finisce qui.

Ad un certo punto, la Pausini ha chiesto a Flavia e Duarte (questi i nomi dei due fan) che ore fossero in Brasile. Non appena i fan hanno risposto che erano le cinque del pomeriggio, si è consumata un’altra scena epica. La fan ha spostato il telefono, lasciando intravedere il compagno in déshabillé. La Pausini, sotto shock, si è portata le mani alla tempia disperata urlando “Ma è nudo!”. L’uomo, in realtà, aveva ancora i vestiti indosso, perlomeno le mutande e/o i pantaloni, o almeno questo è quello che sosteneva la compagna Flavia. Cliccando qui potete recuperare quello che è successo: il video è stato ovviamente registrato e prontamente caricato su Twitter, diventando virale in men che non si dica.