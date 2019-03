Laura Pausini, diffuso illegalmente il nuovo singolo: lo sfogo della cantante

Laura Pausini su tutte le furie, diffuso illegalmente il suo ultimo singolo: lo sfogo della cantante

L’attesissima uscita dell’ultimo brano di Laura Pausini in collaborazione con Biagio Antonacci è stata “rovinata” da un increscioso intoppo. Come riportato da Trash Italiano, dalla ricostruzione di una conversazione che la cantante ha avuto su Twitter con i suoi fan, pare che il suo ultimo singolo sia stato diffuso illegalmente nelle ultime ore. Non si sa come ma, stando a quanto emerso, alcune persone sarebbero entrate in possesso della traccia. La canzone ha iniziato a circolare prima su Whatsapp e, successivamente, su Facebook. Questo, ovviamente, ha mandato su tutte le furie Laura che, sul suo profilo, ha scritto: “Ecco come rovinare la storia delle canzoni pop… in classifica non andranno mai se continuano tutti a passarsele. A me sta storia succede sempre, sta per uscire un singolo e ce l’hanno già tutti prima che esca. Sta storia deve finire”

Laura Pausini non ci sta: chi ha diffuso illegalmente il suo ultimo singolo? L’idea per individuare i colpevoli

Ad avvisare Laura Pausini di quello che stava succedendo con il suo ultimo singolo è stata, sempre su Twitter, una sua fan. Quest’ultima ha scritto a Laura di essere a conoscenza del fatto che molti utenti, sui social, si stavano vantando di aver ascoltato la canzone prima ancora del rilascio ufficiale. La notizia, ovviamente, ha fatto molto arrabbiare la Pausini che, dopo essersi sfogata, si è detta intenzionata a individuare i colpevoli. Per arrivare più in fretta ai responsabili, inoltre, la cantante ha avuto un’idea. “Mandatemi nome e cognome e sarete in prima fila ad uno dei nostri concerti. Gratis. Vediamo chi parla“, ha infatti scritto Laura. Qualcuno l’aiuterà a farsi giustizia?

Laura Pausini ad Amici con Biagio Antonacci: saranno tra i super ospiti della prima puntata del serale

Tra gli ospiti della prima puntata del serale di Amici quest’anno ci saranno anche loro: Biagio Antonacci e Laura Pausini. I due cantanti, impegnati nella promozione del tour che faranno insieme, probabilmente si esibiranno sulle note dei loro successi.