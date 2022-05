Laura Pausini, cubani ne distruggono CD: “Comunista”, la risposta è epica

Laura Pausini al centro della bufera e questa volta (incredibile, ma vero) per dei motivi prettamente politici e non musicali. Qualche giorno dopo aver annunciato la sua positività al Covid che l’ha colpita in tempi non sospetti, l’artista è apparsa in una foto in compagnia di un gruppo di membri dei servizi segreti di Cuba. Non l’avesse mai fatto!

Quando l’immagine dell’artista ha iniziato a circolare online è iniziata a montare fra i suoi fedelissimi fan cubani esuli a Miami una forte polemica. Come riportato anche da Will Media, che ha ricostruito per bene la vicenda, nelle scorse ore è per l’appunto spuntato fuori uno scatto con la Pausini in compagnia degli stessi personaggi che il popolo cubano accusa da anni di ogni possibile nefandezza.

Il regime dittatoriale di Cuba non è esattamente ben accetto fra gli esuli cubani che oggi vivono negli Stati Uniti, e questo giusto per usare un eufemismo. Ecco il motivo dietro tutta questa rabbia nei confronti della Pausini, rea di aver in qualche modo “appoggiato il regime”.

I fan (o ex fan? Chi può dirlo!) che si sono scagliati contro il loro idolo hanno quindi iniziato a manifestare per le strade di Miami, distruggendo i cd della cantante. “Castrista e comunista” hanno commentato in molti, furiosi per essere stati in qualche modo delusi dalla stessa persona che fino a poco tempo fa veneravano.

Laura Pausini, in ogni caso, non se n’è certo rimasta zitta a guardare. Ricoperta di insulti anche via social, la cantante ha risposto come si deve, zittendo i suoi hater con una manciata di caratteri. Quando un utente, per esempio, si è permesso di scriverle su Instagram “Sei andata a Cuba per supportare la dittatura”. la Pausini ha controbattuto dicendo:

Ah quindi chi va a Cuba alimenta la dittatura? Non sapevo che funzionasse così. E allora se vieni in Italia che cosa alimenti? La pizza?

Proprio pochi giorni fa la cantante era stata costretta a cancellare all’ultimo un importante evento a Miami a causa della sua positività al Coronavirus. La Pausini, che di recente abbiamo visto come conduttrice di Eurovision Song Contest 2022 dovrebbe a questo punto starsene ben distante da questa città della Florida. Non si sa mai che possa incontrare qualche fan ancora inviperito per questa brutta vicenda.