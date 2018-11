Laura Pausini, critiche al pubblico italiano: la cantante interviene per prendere le difese dei fan

La voce di Laura Pausini è ormai conosciuta in tutto il mondo. La sua fama e la sua popolarità non conoscono confini e, proprio per questo motivo, la cantante oggi vanta fan in ogni paese (italiano o straniero che sia). Recentemente, per esempio, ai Latin Grammy Awards 2018 Laura ha trionfato nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album, entrando nella storia come prima cantante donna italiana a ricevere due nomination a quelli che sono considerati gli Oscar della musica spagnola. La Pausini è anche molto attiva sui social, e basta dare una sbirciata ai commenti lasciati sotto i suoi post per rendersi conto di quanto internazionale sia la sua fan base. Con le persone che la seguono, inoltre, Laura interagisce spesso. Il suo ultimo intervento? Risale proprio a poche ore fa, quando la cantante ha preso le difese dei fan italiani ingiustamente attaccati su Instagram.

Laura Pausini difende i fan italiani: “Io mi sento molto apprezzata dal pubblico italiano”

Diverse ore fa, su Instagram, Laura Pausini ha pubblicato la foto di un enorme manifesto piazzato a Time Square che la ritrae. Nessuna pubblicità o annuncio promozionale, solo delle enormi e luminose congratulazioni in grande stile per il successo ai Latin Grammy Awards 2018. “Senza parole. My God. Es increible”, questo il post con cui Laura ha accompagnato l’immagine condivisa con i suoi follower. Se lei, tuttavia, è rimasta senza parole per il riconoscimento, c’è stato qualcuno che – comunque – ha avuto da ridire a tal proposito. “L’Italia non se la merita, non apprezzano la qualità di questa donna” ha scritto un utente attirando, in questo modo, l’attenzione della Pausini. “Non è vero dai, se non mi apprezzassero non riempirei gli stadi e il Circo Massimo” ha allora risposto Laura “Io mi sento molto amata dal pubblico italiano. Davvero, vi sarò riconoscente per sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini) in data: Nov 28, 2018 at 10:33 PST

Laura Pausini felice con Paolo: la dedica al marito

Grandi soddisfazioni a lavoro ma anche nella vita privata per Laura Pausini. La cantante tutt’oggi vive un momento di grande felicità con il marito Paolo. “13 anni! E ti amo ogni giorno di più!” ha scritto recentemente Laura in occasione dell’anniversario di coppia.