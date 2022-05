Laura Pausini conduce l’Eurovision 2022…ma qualcosa va storto!

Laura Pausini di nuovo protagonista in tv. La cantante ha presentato insieme a Mika e Alessandro Cattelan l’Eurovision Song Contest 2021, organizzato dalla Rai a Torino dopo la vittoria dello scorso anno dei Maneskin con la canzone Zitti e buoni. L’inedito trio ha convinto subito il pubblico per bravura, ritmo e complicità. La prima puntata dell’evento canoro, in onda su Rai Uno martedì 10 maggio, è filata liscia. Eppure c’è qualcosa che ha fatto storcere il naso ai telespettatori di tutto il mondo…

A parecchi non sono piaciuti i look sfoggiati da Laura Pausini, che si è rivelata una brava conduttrice. Per l’ESC 2022 la 47enne ha puntato sul rosa, il colore della primavera-estate 2022. Ha sfoggiato tre lunghi abiti firmati Valentino, stilista di cui Laura è fan da tempo. Il primo vestito con scollo a barca, un look completato da tacchi plateau e bracciali rigidi coordinati (foto più in basso).

Decisamente più stravagante il secondo: un lunghissimo abito a mantella in cotta di maglia con spacco laterale che ha messo in mostra le stesse scarpe altissime e un paio di calze en pendant. Per la terza uscita la cantante di Solarolo ha invece optato per un dress tempestato di cristalli.

Il look di Laura Pausini fa discutere

Il look è stato curato dallo stylist Nick Cerioni, che in passato si è occupato pure dell’immagine dei Maneskin e più di recente ha aiutato Barbara d’Urso con le mise indossate a La Pupa e il Secchione. Eppure gli outfit di Laura Pausini hanno fatto chiacchierare parecchio i tanti telespettatori dell’Eurovision Song Contest.

Diverse le critiche dall’Italia ma pure da altri Paesi come la Spagna, dove l’interprete è molto amata grazie ai suoi album di successo. A non convincere soprattutto la seconda mise, quella con mantello e guanti, decisamente fuori dal comune. C’è chi ha paragonato Laura Pausini alla Strega Amelia dei fumetti di Topolino e chi invece ha azzardato un confronto con il cartone animato Totally Spies.

Per molti la Pausini ha decisamente esagerato. Qualcuno ha scritto su Twitter: “Mi dispiace ma stasera Laura Pausini ha battuto i vestiti bomboniera della Clerici a Sanremo”. Qualcun altro è stato invece più duro: “La moda italiana messa in ginocchio dai vestiti della Pausini”. C’è chi ha poi scherzato tirando in ballo la saga di Harry Potter: “La Pausini sembra Piton in abiti da cerimonia”.