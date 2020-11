Laura Pausini, commento su morte Maradona: è polemica, cosa ha scritto

La cantante ha fatto una personale riflessione su come i media in Italia abbiano trattato la scomparsa di Diego Armando nel giorno simbolo contro la violenza sulle donne, ma mettendo anche in dubbio la figura di uno dei calciatori più grandi di sempre

A ore dalla scomparsa di Diego Armando Maradona ci sono ancora polemiche che ruotano intorno a questa notizia. Polemiche che non hanno a che fare direttamente con la Mano de Dios. La notizia ha scosso il mondo intero, visto che Maradona è e sempre resterà uno dei più grandi calciatori di sempre. Ma in particolare c’è stata molta tristezza nella sua terra di nascita, l’Argentina, e nella sua terra d’adozione, l’Italia, dove Diego Armando ha giocato e ha portato in alto il nome della squadra di Napoli. Maradona è un simbolo della città partenopea e ha rappresentato, anzi rappresenta molto per tutti gli abitanti napoletani e campani. Ma in tutta Italia si è parlato della sua morte, anche perché è stata una notizia improvvisa e inaspettata.

Nonostante ciò, Laura Pausini ha avuto qualcosa da obiettare sul modo in cui è stata trattata questa notizia dal mondo dell’informazione. La scomparsa del calciatore è avvenuta nel giorno simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, che secondo la cantante è passato in secondo piano dopo la scomparsa di Maradona. Così ha deciso di fare una personale riflessione su questo argomento scrivendo un commento su Instagram:

“In Italia fa più notizia l’addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese… Nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”.

Il commento, che la cantante molto probabilmente ha deciso di cancellare, ha fatto il giro del Web e si è accesa la polemica. Laura Pausini è entrata in tendenza su Twitter per le sue parole sulla morte di Maradona e in tanti non hanno gradito. Nella lente di ingrandimento del popolo del Web è finito non solo il paragone tra le due notizie, ma anche per le parole scritte sulla persona di Maradona. Tanti infatti non hanno gradito che Laura abbia messo in evidenza i trascorsi del calciatore. Per alcuni è stato anche un po’ fuori luogo farlo nel giorno della scomparsa. Mentre il mondo intero piangeva la scomparsa di Diego Armando, insomma, è stato considerato un gesto insensibile il fatto di mettere in discussione la sua persona.

Qualcuno ha anche scritto che Maradona è stato più di un calciatore per la città di Napoli e per tutta l’Argentina. Secondo un altro utente, è normale che l’opinione pubblica parli della scomparsa di un fuoriclasse, di qualsiasi ambito lo sia stato. Si è parlato a lungo anche di Gigi Proietti, per esempio. Insomma, la considerazione fatta dalla Pausini non è piaciuta a molti, anche perché non è una gara a quale notizia è più importante di un’altra. “Non si tratta di priorità, si tratta di eccezionalità“, si legge in un tweet in risposta al commento della cantante.