Laura Pausini colpita durante un concerto: la cantante fa chiarezza sull’incidente

Laura Pausini colpita durante un concerto: la cantante spiega cosa è successo

Laura Pausini, sui social e nella vita reale, può vantare a suo seguito un numero incredibile di sostenitori. Questi ultimi, sia all’estero che in Italia, seguono appassionatamente ogni suo evento, cercando di rimanere aggiornati e ricevendo spesso risposte dalla cantante in persona. A chiedere spiegazioni su un piccolo incidente che ha coinvolto la Pausini durante un recente concerto, infatti, è stato proprio un fan club che la segue su Instagram. Fortunatamente, però, niente di grave è successo a Laura. La cantante è stata sì colpita durante una sua esibizione ma, come da lei specificato, si è trattato solo di un errore involontario.

Laura Pausini tranquillizza i fan: “Tutto bene, nessun problema”

“Laura ma perché quella persona ti ha colpita?” hanno chiesto alla Pausini poche ore fa su Instagram. Al commento lasciato sotto la sua ultima foto, allora, la cantante ha deciso di rispondere tranquillizzando subito i fan e chiarendo le dinamiche dell’incidente. “Tutto bene, nessun problema” ha scritto l’artista “Come sapete canto una canzone con una persona del pubblico durante questo tour e l’altro giorno, senza volerlo, la ragazza che cantava con me mi ha colpita con una roba di plastica che aveva in mano. Mi sono tagliata il labbro inferiori ma non ci sono problemi, tutto risolto dopo pochi secondi”.

Laura colpita al viso da un fan durante il concerto: “Non è stata colpa sua”

In merito al colpo ricevuto dalla persona che è stata chiamata ad esibirsi con lei, in fine, Laura Pausini ha specificato: “Non è stata colpa sua, stava cantando con enfasi e quindi come piace a me! Una ferita si rimargina. Non sono queste le cose che mi spaventano”. Dopo le critiche ricevute per il look sfoggiato al Circo Massimo, dunque, la Pausini ha dovuto far fronte con quest’altro piccolo inconveniente. Niente, però, frena la grinta e l’entusiasmo della cantante che, concerto dopo concerto, continua a lasciare a bocca aperta i suoi spettatori.