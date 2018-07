Laura Pausini critiche al look scelto per il concerto al Circo Massimo: la replica di lei

Laura Pausini criticata dopo il concerto al Circo Massimo: il look scelto non piace ad alcuni fan

Che Laura Pausini sia una cantante piena di talento è innegabile. Il suo concerto al Circo Massimo, infatti, ha letteralmente conquistato il pubblico che, sui social, ancora oggi continua a complimentarsi con lei per lo show. Tra i fan entusiasti dello spettacolo, però, non è mancato chi, nonostante tutto, ha mosso delle critiche alla Pausini in queste ore. Il concerto al Circo Massimo di Laura è stato impeccabile e lei, con la sua voce, ha convinto tutti. Allora cosa è andato storto? Alcuni utenti che seguono la cantante su Instagram pare non abbiano gradito molto il look sfoggiato dalla Pausini durante la serata. Il motivo? Alcuni lo avrebbero definito non adatto alla stagione.

Laura Pausini criticata: ecco perché ha scelto quegli outfit per il concerto al Circo Massimo

Stivali alti, maniche lunghe, gonne con sotto collant pesanti e gambe coperte da pantaloni fino alla caviglia. Stando ai commenti lasciati sotto alle ultime foto dell’evento, caricate sul profilo Istagram dell’artista, molti avrebbero giudicato l’outfit di Laura Pausini troppo invernale e inappropriato per la stagione estiva. Laura Pausini, allora, a chi sui social l’ha criticata per questo ha deciso di rispondere personalmente. I look sfoggiati durante il concerto al Circo Massimo? Molto pacatamente e in più commenti la cantante in persona ha spiegato di averli scelti lei, semplicemente perché le piacevano e le sembravano dei interessanti.

Laura Pausini risponde ai fan: look inappropriato al Circo Massimo? Dopo il concerto arriva la replica della cantante

“Ma si può sapere perché ti sei vestita in modo inappropriato, siamo in estate” oppure “Voce stupenda ma perché quel vestito?”, questi sono stati nello specifico i commenti che hanno attirato l’attenzione di Laura Pausini. Ai due utenti, allora, la cantante (come già accennato sopra) ha voluto rispondere personalmente. Alle critiche, infatti, la stessa ha replicato scrivendo: “Mi piace tantissimo e come sapete mi vesto sempre come mi piace”.