L’associazione di Raffaella Mennoia: 2 volti noti in aiuto, chi sono

Raffaella Mennoia, amica e braccio destro di Maria De Filippi, nonché autrice di programmi come C’è posta per te, Temptation Island e Uomini e Donne, ha da sempre esibito sui social il suo amore per gli animali. Nelle sue stories di Instagram, ad esempio, ha reso spesso partecipi i suoi follower delle attività di volontariato svolte nei canili romani. Quest’estate, tuttavia, Raffaella ha voluto fare qualcosa in più per i suoi amici a quattro zampe e non solo.

L’associazione no-profit di Raffaella: di cosa si tratta e chi l’ha aiutata

Arca degli amici è il nome dell’associazione no-profit fondata dall’autrice. “L’ Associazione avrà come unico intento aiutare cani e altri animali in difficoltà” ha scritto nella descrizione del post Instagram in cui ha dato l’annuncio. L’obiettivo, ha spiegato Raffaella, è quello di ampliare le possibilità della società, attraverso collaborazioni con enti e organizzazioni. “Mi impegnerò affinché i nostri Amici possano essere riconosciuti come esseri senzienti e con un’Anima” ha concluso.

Ad aiutare Raffaella Mennoia con la sua associazione il maestro di Amici Rudy Zerbi e la ballerina Giulia Stabile. Entrambi hanno voluto promuoverla attraverso le storie Instagram, mettendo in risalto l’importanza di aiutare cani e altri animali, in quanto esseri senzienti. Nel post in cui Raffaella ha dato l’annuncio, Sandra Milo ha voluto commentare esprimendo parole di supporto. “Più ti conosco e più ti apprezzo e ti stimo al di là del tuo stretto ambito di competenza professionale” ha scritto, dopo aver raccontato della sua idea di fondare un’associazione simile a quella di Raffaella.

Raffaella Mennoia e l’amicizia ventennale con Maria De Filippi

Raffaella Mennoia, come accennato in precedenza, è amica di Maria De Filippi, nonché autrice dei suoi programmi più importanti. In una recente intervista, ha raccontato di come sia avvenuto il primo incontro con la storica conduttrice Mediaset. Raffaella debuttò in televisione giovanissima, quando aveva solo vent’anni. Notata da Alberto Silvestri, venne invitata a lavorare nella redazione di Maurizio Costanzo.

Dopo un primo anno non facile, Raffaella instaurò un legame di amicizia con Maria De Filippi, che dura ormai da vent’anni. Fu quest’ultima (insieme a Silvestri), come raccontato dall’autrice, ad insegnarle tutto del suo lavoro. Durante l’intervista, Raffaella ha speso belle parole per l’amica, da sempre un faro nella sua vita. Che le due fossero unite da un profondo legame, d’altronde, lo si era visto anche durante i funerali di Maurizio Costanzo, dove Raffaella era seduta al fianco di Maria.