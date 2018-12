Lara Zorzetto, nuovo fidanzato? Foto con ragazzo tatuato fa scoppiare il gossip

Chi è il fidanzato di Lara Zorzetto: esiste davvero? Gli ultimi gossip

Lara Zorzetto si è fidanzata dopo Temptation Island? Domanda d’obbligo dopo la sua ultima foto pubblicata su Instagram con un ragazzo tatuato e dopo un commento alquanto enigmatico (che potrebbe dire tanto) scritto dalla stessa Lara sotto a quello scatto. C’è stata una pioggia di commenti di fan curiosi che le hanno chiesto se ci fosse qualche novità sulla sua vita privata. Queste sono state le domande più frequenti: “Ma è una nuova coppia?”, “Ti sei fidanzata?”, “Ma è quello che penso? Perché è proprio un bel ragazzo!”. Lara potrebbe rispondere molto presto. Magari smentendo il presunto fidanzamento oppure potrebbe sorprendere tutti. Forse è solo un amico… forse!

Foto e strano commento di Lara Zorzetto su Instagram

Nella notte, mentre abbiamo scoperto dei momenti difficili del passato di Nicole Mazzocato di Uomini e Donne, Lara ha pubblicato una foto che sta facendo tanto chiacchierare i più pettegoli! Ha commentato così lo scatto: “I sabati migliori, quelli semplici… tè caldo a casa con i cani e un bel film. Felpe uguali”. Una persona di sua conoscenza (forse un’amica) le ha fatto una domanda precisa: “Mi sono persa qualcosa?”. La risposta di Lara di Temptation Island non si è fatta attendere: “Ti scrivo su Whatsapp”. Cosa le avrà mai scritto?

Vita privata di Lara Zorzetto: è fidanzata davvero?

I gossip su Lara Zorzetto non mancano mai così come quelli su un’altra protagonista di Temptation Island (di un’edizione diversa rispetto a quella in cui ha partecipato Lara): Georgette Polizzi ha scritto delle parole importanti al futuro marito. Molto presto anche Lara farà una dichiarazione d’amore? Una dichiarazione a sorpresa, a dire la verità! Arrivati a questo punto, vi dobbiamo dire che il ragazzo tatuato che compare sul letto con lei sembrerebbe essere un amico, col quale ha già condiviso in passato altri scatti. Però bisogna ammettere che oggi tanti fidanzati erano un tempo grandi amici!