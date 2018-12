Lara Zorzetto nella bufera, Deianira sa la verità? “Mi ha contattata Michael”

Lara Zorzetto di Temptation Island, pesanti accuse: Deianira Marzano annuncia di conoscere la verità

Forti accuse quelle che oggi da Deianira Marzano a Lara Zorzetto di Temptation Island. L’influencer, dopo aver creato confusione al Grande Fratello Vip con l’indiscrezione sul fidanzato di Giulia Provvedi, ora decide di dare una mano a Michael De Giorgio. Scendendo nel dettaglio, Deianira su Instagram afferma di voler appoggiare sempre i più deboli, in questo caso Michael. L’influencer rivela di essere stata recentemente contatta proprio da De Giorgio, il quale le ha chiesto di aiutarlo a rendere pubblico tutto ciò che sa su Lara. Deianira annuncia di aver letto diverse conversazioni, che proprio Michael le ha chiesto di leggere. Proprio attraverso questi messaggi, la Marzano rivela di aver compreso come stanno davvero le cose. L’influencer conferma tutte le critiche che in queste ultime settimane sono state fatte alla Zorzetto. Quest’ultima è stata accusata da un diverse persone di aver pianificato il percorso a Temptation Island proprio per ottenere la fama sui social. In effetti, Lara è riuscita attraverso questa esperienza a conquistare il pubblico, tanto da iniziare a lavorare con Instagram.

Michael De Giorgio chiede aiuto a Deianira per far sapere a tutti cosa sa su Lara Zorzetto

Deianira si dice convinta del fatto che Lara abbia preso in giro la produzione del programma. La cosa che l’influencer non riuscirebbe a mandare giù è che la Zorzetto potrebbe aver usato Michael per ottenere ciò che voleva. In particolare, la Marzano rivela che Lara avrebbe giocato sul comportamento di De Giorgio, marciandoci su e conquistando i telespettatori. A causa di questo suo “piano”, la Zorzetto avrebbe diffamato Michael. Deianira afferma che De Giorgio è stato spesso insultato sui social e per strada e ora merita di dire la sua, poiché in passato non gli avrebbero dato la possibilità di farlo. Ad aiutarlo in questa impresa ci pensa proprio Deianira, che solo qualche settimana fa ha creato confusione con la notizia sul fidanzato di Giulia Provvedi.

Lara Zorzetto nella bufera: ciò che ha scoperto Deianira

“Mi ha contatta Michael, possiede dei messaggi che testimoniano come Lara premidatamente abbia preso in giro la produzione del programma e diffamato Michael”, afferma Deianira. L’influencer, però, non può mostrare questi messaggi e intanto rivela: “Io ho ascoltato dei messaggi che preannunciavano già che avevi fatto un bel piano, già sapevi che sarebbe andata così. Io sono sempre dalla parte delle donne ma non da quelle come te”. Secondo Deianira, Lara avrebbe organizzato tutto per conquistare la fama sui social, mettendo Michael in una situazione abbastanza complicata. Nel frattempo, diversi concorrenti di Temptation Island hanno scelto di allontanarsi da Lara. Tra questi soprattutto Martina Sebastiani, con cui aveva legato particolarmente.