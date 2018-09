Lara Zorzetto e Martina Sebastiani litigano in diretta sui social

Temptation Island: Lara Zorzetto e Martina Sebastiani litigano in diretta su Instagram

Ormai da qualche giorno è esplosa la polemica che vede protagonista Lara Zorzetto di Temptation Island. Ormai sembra più che chiaro che l’amicizia tra lei e tutte le altre fidanzate che hanno partecipato al programma di Canale Cinque è terminata. Martina Sebastiani ha aperto una diretta su Instagram in cui ha spiegato meglio cosa è successo con Lara e cosa ha spinto lei e le altre ragazze a chiudere l’amicizia. Pare che, nonostante Martina abbia ospitato Lara a casa sua a Roma, la Zorzetto abbia parlato male di lei, di fatti personali e di altre persone vicine. Anche Lara Zorzetto è in diretta su Instagram e, ad un certo punto, le due trasmettono insieme arrivando a litigare di fronte a tutti.

Lara Zorzetto e Martina Sebastiani: il litigio in diretta sui social

“Continui a mettere mi piace alle persone che scrivono che noi siamo delle cattive, che noi siamo delle persone invidiose di te” afferma Martina Sebastini dicendo anche che Lara Zorzetto non ha chiesto scusa alle persone di cui ha parlato male. Una diretta seguitissima dal popolo sul web che si è scatenato sui social. “Siamo state tutte molto carine con te e il tuo ringraziamento è stato quello di parlare male di tutte noi“ ha continuato la ex fidanzata di Gianpaolo Quarta affermando che Lara ha sfruttato la situazione.

Lara Zorzetto risponde a Martina Sebastini in diretta

“Non ho fatto un programma per apparire perché se volevo apparire mi sarei messa e avrei fatto tante cose belle” ha affermato Lara Zorzetto per rispondere alle parole di Martina Sebastiani. “Ho rifiutato cose che mi potevano portare a un qualcosa se il mio scopo era apparire, e invece non me ne frega niente di tutto questo“ continua la Zorzetto. “Le amicizie iniziano e finiscono” ha anche aggiunto Lara in merito alla vicenda e alle accuse delle ragazze di Temptation.