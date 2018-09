Temptation Island, Raffaela confessa: “Lara non vuole stare con noi, ci ignora”

Lara Zorzetto ai ferri corti con Martina, Raffaela, Giada e Valentina? La Giudice lancia pesanti accuse all’ex protagonista di Temptation Island

Le voci sulla presunta lite avvenuta tra Lara Zorzetto e Martina Sebastiani sembrerebbero avere un fondo di verità. Ad essere ai ferri corti, però, non sarebbero solo queste due ex protagoniste di Temptation Island in particolare. Secondo quanto emerso in queste ore, infatti, pare che Lara Zorzetto abbia recentemente preso le distanze da tutte le ragazze con cui ha partecipato al programma quest’estate. A lanciare questo scoop, nello specifico, è stata Raffaela Giudice. La fidanzata di Andrea Celentano, dopo aver taggato Martina, Giada e Valentina, ha fatto sapere difatti ai suoi follower che con lei, così come con le altre ragazza, Lara non si è fatta più sentire. Il motivo? Stando a quanto affermato da Raffaela, sarebbe stata proprio la Zorzetto ad essersi allontanata da loro.

Lara Zorzetto ai ferri corti con le ex protagoniste di Temptation Island: lo scoop su Instagram

Raffaela e Valetina, dopo le numerose domande ricevute sui social riguardo Lara, hanno deciso di rompere il silenzio ieri sera. A parlare, nello specifico, è stata la Giudice che, in un video postato su Instagram dove ha taggato tutte le tutte altre ragazze di Temptation Island, ha affermato: “Lara non vuole stare con noi. Ci ignora”. Alle sue parole, poi, sono seguite anche quelle di Valentina De Biasi che, mostrandosi in compagnia della fidanzata di Andrea Celentano, ha detto: “Non è che la possiamo costringere”. Alle parole delle ragazze, almeno fino ad ora, la Zorzetto non ha ancora replicato.

Temptation Island, Lara si racconta: cambiamenti e nuove amicizie

Lara Zorzetto in persona, proprio recentemente, con un post su Instagram aveva raccontato ai proprio follower di essersi trasformata in una persona diversa dopo la sua partecipazione Temptation Island. Forse questa sua nuova vita, oggi, l’ha spinta a chiudere definitivamente col passato e ha iniziare da capo anche a partire dalle amicizie? Per saperne di più, al momento, non ci resta che aspettare un’eventuale replica della diretta interessata, per vedere cosa ha da dire lei invece sull’intera faccenda.