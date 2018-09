Lara di Temptation Island racconta la sua estate: cambiamenti e nuove amicizie

Lara Zorzetto: il messaggio della protagonista di Temptation Island che racconta di una estate “diversa”

Lara Zorzetto è una delle protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La ragazza, alla fine del reality dei sentimenti, ha lasciato il suo fidanzato Michael De Giorgio. Lara è subito diventata un personaggio amatissimo sul web e in particolare sui social network. E proprio attraverso i social Lara Zorzetto ha voluto raccontare la sua estate del tutto particolare perché diversa dalle altre vissute. “Ormai è settembre e l’estate è giunta al termine… Io voglio ricordarla così!” scrive la Zorzetto postando una foto su Instagram mentre è in piscina. “Una estate piena di emozioni, di ricordi, di lacrime e sorrisi… Una estate molto diversa dalle altre“ scrive la ex fidanzata di Michael De Giorgio.

Lara Zorzetto di Temptation Island: “Nuove amicizie, soprattutto una in particolare”

“Una estate di cambiamenti…” definisce la bella stagione la protagonista di Temptation Island Lara Zorzetto. Senza ombra di dubbio, la fine della storia d’amore con il suo oramai ex fidanzato Michael De Giorgio ha influito molto a rendere l’estate di Lara così particolare. “Nuove amicizie soprattutto una in particolare, di nuovi legami e di altri interrotti. Una estate che non potrò mai dimenticare nel bene e nel male“ conclude così il suo post sul social network Lara Zorzetto. Una frase non è certo passata inosservata ai tanti sostenitori della ragazza. Lara dice di aver instaurato un particolare rapporto di amicizia ma non si sbilancia a far capire con chi.

Intanto l’ex fidanzato Michael De Giorgio…

Michael De Giorgio sta ancora pensando a Lara Zorzetto? I due si sono lasciati durante Temptation Island ma il ragazzo, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato dei pezzi di canzoni romantiche di Alessandra Amoroso e Marco Mengoni. In molti, sui social, ipotizzano che la destinataria sia proprio la stessa Lara Zorzetto e che il ragazzo stia ancora pensando a lei. Sarà davvero così?