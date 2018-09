Temptation Island, Michael ripensa a Lara? Una strana dedica d’amore

Temptation Island, Michael De Giorgio pensa ancora a Lara Zorzetto? Una dichiarazione d’amore social molto curiosa

Continuiamo a parlare dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Ad aver catturato l’attenzione di molti sono stati senza dubbio Lara e Michael. La loro storia d’amore è finita nel peggiore dei modi e entrambi sono tornati a casa single. Lei ha continuato ad aver un buonissimo rapporto di amicizia con il tentatore conosciuto nel villaggio, mentre De Giorgio sembrerebbe proprio di no. Nonostante tra i due sia stato proprio lui a sbagliare, oggi pare essersene pentito amaramente. Una volta usciti dal docu-reality di Filippo Biscigilia, l’ex coppia si è rivista nello studio di Uomini e Donne. Il confronto non è andato affatto bene, anche se il giovane tatuatore è arrivato a testa bassa chiedendo scusa a tutto il pubblico e alla Zorzetto in primis. Dopo le scuse, Michael pare essere stato assalito da nuovi e nostalgici ricordi.

Lara Zorzetto dopo Temptation Island: arriva una dichiarazione d’amore dall’ex fidanzato Michael? Indizio

Lara Zorzetto e Michael De Giorgio non sono affatto rimasti in buoni rapporti. Ora che la loro storia d’amore appartiene al passato, lui potrebbe aver avuto qualche ripensamento. Nella prima registrazione del Trono Classico si è scusato per il comportamento tenuto all’interno del villaggio. Nonostante ciò, la Zorzetto non è affatto intenzionato a perdonarlo e a tornare insieme a lui. Nel corso delle ultime ore però, il giovane ha pubblicato alcune curiose Instagram Stories. Le alternative sembrano essere solo due. O De Giorgio si sta frequentando con una nuova ragazza, o sta continuando a pensare alla Zorzetto.

Temptation Island, Lara: l’ultimo gesto social di Michael De Giorgio

Sul profilo del giovane tatuatore sono apparse varie storie. Nella prima sentiamo Alessandra Amoroso cantare: “Io ti aspetterò, sul ciglio senza far rumore. Puoi annullare le distanze che ci separano. E intanto sopravviverò, ho messo in tasca un po’ del tuo respiro.” Passando poi per Mengoni: “Io ti voglio bene veramente. E non esiste un luogo dove non mi torni in mente. Avrei voluto averti veramente. Avrei trovato molte più risposto se avessi chiesto a te, ma non fa niente. Non posso farlo ora che sei così lontana.” Tali parole saranno indirizzate alla bella Lara?!?