Lara Zorzetto dimentica Michael: spunta la foto insieme ad nuovo ragazzo

Lara Zorzetto dimentica definitivamente Michael De Giorgio

Nelle ultime ore il mondo del web è tornato a parlare di una delle coppie più discusse dell’estate: Michael De Giorgio e Lara Zorzetto. I due li abbiamo conosciuti grazie all’ultima edizione, versione nip, di Temptation Island. Come tutti ben ricorderemo, il ragazzo non si comportò proprio bene nei confronti della sua fidanzata, tant’è che al confronto finale, Lara decise categoricamente di interrompere la sua relazione con Michael. Lei acclamata da tutto il mondo dei social, lui esattamente il contrario. Offese, critiche, insulti e tanto altro per via dell’atteggiamento usato all’interno del villaggio durante tutti i 21 giorni. Proprio ieri, infatti, Michael ha riaperto il discorso pregando la gente di lasciarlo in pace una volta per tutte.

Oggi Lara è felicemente fidanzata e sui social lo mostra apertamente

A distanza di oltre 4 mesi dalla definitiva rottura con Michael, la simpatica Zorzetto pare voler metterci completamente una pietra sopra. Qualche ora fa, infatti, ha pubblicato una foto insieme ad un nuovo ragazzo. Uno scatto insieme al medesimo era già stato postato circa 10 giorni fa. Oggi arriva, dunque, il secondo fermo immagine in compagnia di Andrea, questo il nome del giovane misterioso. Sotto il post, come didascalia, Lara scrive: “Una rompi palle e uno che la regge. Sei una bella ventata di aria fresca. Una bella scoperta”. Dolce dedica, quindi, da parte dell’ex di Michael. Un messaggio che lascia intendere quanto la ragazza, in questo momento della sua vita, sia felice di avere accanto il sopracitato Andrea.

Una nuova Lara Zorzetto dopo Temptation Island

Chiuso il capitolo Michael, Lara ha scelto di voltare pagina e riprovare a costruire qualcosa di bello insieme ad un’altra persona. Quel che è stato è stato e, oggi, Lara si mostra totalmente nuova nonostante i cattivi insulti e le continue offese ricevute da quello che credeva essere l’uomo della sua vita.