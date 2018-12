Temptation Island, il dramma di Michael: “Depressione, faccio schifo”

Temptation Island, Michael De Giorgio racconta il suo dramma. Il lungo e straziante appello: “Sono finito nel vortice della depressione. Non ho un lavoro, mi faccio schifo. Chiedo scusa, ma lasciatemi in pace ora”

Michael De Giorgio, nelle scorse ore, ha affidato alle Stories di Instagram un lungo e straziante appello dove ha raccontato il dramma che sta vivendo. Il ragazzo ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con la fidanzata Lara Zorzetto. Dopo il reality, i due hanno chiuso la relazione tra numerose polemiche. “Io non so cosa ho fatto di male per meritarmi tutto questo – esordisce Michael -. Non ho mai fatto del male a nessuno. A distanza di quattro mesi continuo a ricevere insulti e minacce. Non immaginate quanto queste possano ferirmi”. Il tatuatore passa poi a descrivere il difficoltoso momento che sta passando. Un momento segnato dalla depressione.

“Lasciatemi stare. Non ho più un lavoro, né la voglia di alzarmi la mattina con il sorriso”

“Mi sono ritrovato per la prima volta nella vita in un vortice di depressione dal quale non vedo la fine – spiega -. Nessuno mi ha teso una mano quando avevo bisogno di aiuto. Al contrario ha infierito su un cadavere barcollante.” De Giorgio invita coloro che non smettono di bersagliarlo sui social a dargli tregua: “Lasciatemi stare. Non ho più un lavoro, né la voglia di alzarmi la mattina con il sorriso… Eppure mento a me stesso che va tutto bene… Non ce l’ho con nessuno, né voglio scaricare le mie colpe”. L’ex fidanzato di Lara Zorzetto ribadisce di cercare solo pace: “Sono una m…da, non merito di vivere, faccio schifo e dovrei sparire dalla faccia della terra. Avete ragione, ma ora voglio solo essere lasciato in pace”

“Non sono un maschilista, né un femminicida”

Lo sfogo di De Giorgio prosegue con le scuse a quelle donne che si sono riviste nella sua storia. “Non sono un maschilista, né un femminicida. Sono soltanto una persona emotiva e orgogliosa. Ho sbagliato e ci sto ancora male, come è giusto che sia…”. Infine confida di essere un uomo più fragile di quel che voglia apparire e conclude. “Quando mi guardo allo specchio, so cosa vedo. Non aggiungo altro. Spero un giorno la finirete di attaccarmi”.