Temptation Island, Michael smaschera Lara: tutto programmato? La verità

Temptation Island, Michael De Giorgio e la verità su Lara Zorzetto: retroscena inaspettati

Se tutto quello che Michael De Giorgio ha rivelato nel corso dell’intervista rilasciata a Isa&Chia equivale a verità, Lara Zorzetto avrebbe preso in giro moltissime persone, compresi i telespettatori. L’ex concorrente di Temptation Island ha vuotato il sacco e ha deciso di smascherare la giovane ragazza. In ogni caso, si attendono smentite e/o conferme da parte della diretta interessata. Al momento, avendo solo la versione del giovane tatuatore, non possiamo far altro che prendere con le pinze ogni dichiarazione. De Giorgio ha ammesso di non essere mai stato un fidanzato modello ed ha riconosciuto di aver fatto moltissimi errori. Nonostante ciò, però, anche la simpatica Zorzetto potrebbe avere qualche scheletro nell’armadio.

Michael De Giorgio dopo Temptation Island: l’inaspettata scoperta su Lara Zorzetto, qual è la verità?

Michael racconta al blog di Isa&Chia, in grande esclusiva, di aver avuto modo di ascoltare dei messaggi vocali che la sua ex fidanzata Lara avrebbe mandata ad una sua amica prima e dopo Temptation Island. Il ragazzo dichiara che la Zorzetto aveva bene in chiaro come far andare le cose all’interno della trasmissione di Canale 5. A quanto pare, i due non sarebbero mai usciti insieme e se lo avessero fatto, lei lo avrebbe lasciato subito dopo. De Giorgio svela: “Lara aveva confessato a questa persona che avrebbe fatto finta di nulla. Mi avrebbe portato nel programma e mi avrebbe fatto fare una figura di m… colossale con tutti. Con la consapevolezza che quella storia avrebbe incuriosito i telespettatori…. aiutandola a raggiungere i suoi scopi e permettendole di conquistare quella notorietà tanto bramata. Anche Lara si è presa gioco dei telespettatori inscenando qualcosa di premeditato.”

Lara Zorzetto ha preso in giro tutti a Temptation Island? Parla Micheal

Lara Zorzetto non amava più Michael già da tempo e il suo unico obiettivo, secondo quanto racconta De Giorgio, era solo quello di farsi pubblicità. Riguardo alla lite tra la Zorzetto e le altre fidanzate del programma, il tatuatore rivela un importante retroscena. “Lara si era praticamente trasferita a casa di Martina Sebastiani a Roma, ma non perché la stimasse o la ritenesse sua amica, ma per puro e semplice opportunismo. Sempre in quei famosi audio, ve ne sono alcuni in cui si esprime nei confronti di Martina in maniera tutt’altro che positiva, ammettendo di non sopportarla minimamente e di tenerla vicina a sé esclusivamente per ovvi motivi.”