Lara e Martina amicizia finita, Michael De Giorgio preferisce restarne fuori

Lara Zorzetto e Martina Sebastiani di Temptation Island chiudono l’amicizia: il pubblico chiede l’opinione di Michael De Giorgio

L’amicizia tra Lara Zorzetto e Martina Sebastiani di Temptation Island è finita improvvisamente diversi giorni fa. Ora il pubblico chiede a Michael De Giorgio di dire la sua al riguardo. Contrariamente a quanto credevano i fan, l’ex fidanzato di Lara preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione sui social. Infatti, il giovane spiega che nei problemi che non lo guardano lui non ci mette il becco. Dunque, Michael non ha intenzione di dire cosa pensa riguardo alla fine dell’amicizia tra Lara e Martina. Le due erano apparse, dopo la fine del reality, molto affiatate insieme. Entrambe, all’interno del programma delle tentazioni, hanno chiuso le loro rispettive relazioni. Per tale motivo, subito dopo si sono immediatamente trovate. Diversi erano i progetti che sembravano voler mettere in pratica insieme. Eppure improvvisamente è accaduto qualcosa che l’ha inevitabilmente divise. Un’amicizia che è scoppiata e che fino a qualche giorno fa sembrava voler durare per molto tempo.

Lara e Martina non sono più amiche: Michael De Giorgio preferisce restarne fuori

“Non penso. Nelle questioni che non mi riguardano non metto il becco”. Così, Michael risponde a chi gli chiede cosa pensa riguardo quanto accaduto tra Lara e Martina. Quest’ultima ha accusato la Zorzetto di aver mentito e aver giocato per diverso tempo un ruolo. Proprio questo avrebbe portato la Sebastiani a prendere una strada diversa da quella di Lara. Le due si sono anche scontrate in diretta su Instagram di fronte a tutto il pubblico che le segue. Una lite molto attesa da parte dei fan. Ma ora tutti si aspettavano di leggere un’opinione di Michael su quanto accaduto.

Lara Zorzetto e Martina Sebastiani: un’amicizia finita improvvisamente

Da parte di Michael non è arrivata alcuna dichiarazione sulla rottura tra Lara e Martina. Semplicemente De Giorgio ha preferito non mettere bocca su quanto accaduto tra le due, in quanto non lo riguarda direttamente. Nel frattempo, a dire la loro ci hanno pensato Valentina De Biasi e Raffaela Giudice. Entrambe hanno confermato le affermazioni di Martina, rivelando che anche loro non intendono avere un’amicizia con Lara.