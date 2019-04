Anticipazioni L’Aquila Grandi Speranze: Gianni si allontana dalla città

Cosa succederà nella terza puntata di L’Aquila Grandi Speranze?

È passato un anno e mezzo dalla terribile scossa del 2009 che ha distrutto quasi completamente la città de L’Aquila. Franco e Silvia (Giorgio Marchesi e Donatella Finocchiaro) sono impegnati nella strenua ricerca della piccola Costanza scesa con loro in piazza del Duomo quella notte e poi scomparsa nel buio delle strade della città, che sembrano averla inghiottita. La magistratura chiude il caso, ma Silvia non si dà per vinta e continua le indagini per conto suo. Nel frattempo, però, la crisi nella coppia diventa sempre più grande e Franco decide di andare via di casa per un po’, in modo da alleggerire la situazione. Gianni (Giorgio Tirabassi) e sua moglie Elena (Valentina Lodovini), invece, riescono a tornare nella loro amata casa nel centro storico e insieme lottano per la ricostruzione della città e per far rientrare al più presto gli sfollati nelle loro abitazioni. I ragazzini di L’Aquila Grandi Speranze continuano a frequentare la zona rossa e Davide nelle case in rovina conosce un giovane malvivente. Questo è quanto successo finora nella nuova fiction di Raiuno, ma cosa accadrà nel terzo episodio?

L’Aquila Grandi Speranze anticipazioni: la trama della terza puntata

Nella prima e nella seconda puntata della fiction L’Aquila Grandi Speranze, in onda su Raiuno in prima serata dal 16 aprile, abbiamo cominciato a conoscere i personaggi e le loro storie. Nel terzo episodio Silvia sarà sempre più impegnata nella ricerca della sua piccola. Gianni deve allontanarsi dalla città per motivi di lavoro. Un incarico che aspettava da tempo che però lo fa insospettire. Mentre lui è lontano Elena cerca di far convergere l’opinione pubblica sui progetti di Riccardo De Angelis (Luca Barbareschi) ancora poco conosciuti. Così si imbatte in un giornalista amico del marito: Viviani. Mentre i grandi pensano ai loro problemi quotidiani, i ragazzini continuano a bazzicare nella zona rossa e la lor amicizia diventa sempre più forte. Intanto Riccardo De Angelis sembra realmente intenzionato ad investire in una città ferita come il capoluogo abruzzese. Ma il motivo? Il costruttore romano scopre anche che uno dei ragazzi, Patrick, ha dei problemi al cuore e cerca di convincere i genitori a vendergli i loro terreni per portare avanti il suo obiettivo.

Fiction L’Aquila Grandi Speranze: Quando va in onda la terza puntata?

La terza puntata di L’Aquila Grandi Speranze, progetto che a differenza dal solito Giorgio Marchesi ha deciso di far vedere al primogenito, tornerà sul piccolo schermo martedì 30 aprile per il consueto appuntamento settimanale. La fiction andrà in onda sempre in prima serata, dalle 21.25, su Raiuno.