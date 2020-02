L’amica geniale, perché l’attrice Gaia Girace/Lila deve lasciare la serie: terribile gaffe di Caterina Balivo a Vieni da me

Caterina Balivo protagonista di una brutta gaffe a Vieni da me, nella puntata in onda su Rai Uno giovedì 20 febbraio. La conduttrice stava parlando in un talk dedicato alla tv italiana del grande successo de L’amica geniale quando ha cominciato a dire un sacco di inesattezze che non sono piaciute al pubblico. La Balivo ha infatti parlato di un addio alla serie da parte di Gaia Girace, la giovane attrice campana che interpreta da due anni la protagonista Lila. Caterina ha portato in diretta tv una fake news che sta girando da qualche giorno e che vuole l’attrice fuori dal set per via di alcune incomprensioni con la collega Margherita Mazzucco (Lenù) e con la nuova regista Alice Rohrwacher (che si alterna con Saverio Costanzo). Ebbene, niente di più falso: Gaia è costretta a lasciare la fiction per esigenze di copione e in alcune interviste ha ribadito di essere molto dispiaciuta per questo ma è la storia che lo richiede. L’amica geniale – tratto dall’omonima quadriologia di Elena Ferrante – raccontale le vicende di Lila e Lenù dall’infanzia fino alla vecchiaia e dal prossimo anno è necessario un cambio di cast visto che sia Gaia sia Margherita non hanno neppure 18 anni e sarebbero quindi inappropriate nei panni di personaggi adulti.

I telespettatori non hanno apprezzato le gaffe di Caterina Balivo e dei suoi ospiti

Oltre a Caterina Balivo anche i suoi ospiti – giornalisti ed esperti di tv – continuavano a parlare di questo presunto addio voluto da Gaia Girace. Tanto che in studio c’è chi ha addirittura dichiarato: “Spero che non lasci pure l’altra attrice”. Una situazione che ha indignato il pubblico, che si è fatto sentire via social network, date le bufale che si stavano inanellando una dietro l’altra. “Ma la confusione che stanno facendo a Vieni da me su L’amica geniale? Informatevi prima di parlare delle cose”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Gaia ha fatto quella dichiarazione perché è triste di dover abbandonare il suo personaggio, non perché ha deciso di farlo”, ha ribadito un’altra telespettatrice. “Vabbè, abbiamo capito che lì nessuno ha letto nemmeno un libro e forse manco visto mezza puntata…”, ha osservato un altro.

Nella terza stagione de L’amica geniale ci saranno due nuove attrici

Per fortuna ci hanno pensato la signora Rossella e Lorenzo Farina, opinionisti fissi di Vieni da me, a chiarire la situazione. Ma la confusione fatta da Caterina Balivo e i suoi ospiti non è piaciuta ai fan de L’amica geniale che, com’è giusto che sia, pretendono precisione e correttezza su una storia che sta appassionando l’Italia e tutto il mondo. La serie tv è molto seguita e apprezzata pure in Europa e negli Stati Uniti. Va infine segnalato che Gaia Girace e Margherita Mazzucco saranno presenti nei primi due episodi della terza stagione per poi passare il testimone a due nuovi attrici di cui al momento non si conoscono ancora i nomi.