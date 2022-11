L’amica geniale, Lila adulta: bocciate 3 famose attrici

By

È stata finalmente ufficializzata l’attrice che presterà il volto a Lila da adulta ne L’amica geniale 4. La scelta è ricaduta su Irene Maiorino, 37enne interprete napoletana, vero e proprio sogno dei fan, data la sua grande somiglianza con Gaia Girace, che ha indossato i panni dell’amato personaggio nelle prime tre stagioni.

Scegliere l’attrice di Lila da adulta non è stata impresa facile. Tante attrice, molte anche famose, hanno sostenuto il provino ricevendo però una sonora bocciatura. È successo, ad esempio, a Serena Rossi: è stata la stessa popolare Mina Settembre a parlarne in un’intervista raccontando con grande sincerità di non aver superato il casting.

Il settimanale Di Più Tv ha spifferato i nomi di altre due stelle italiane che non avrebbero ottenuto la parte di Lila nella quarta stagione de L’amica geniale. Si tratta di Luisa Ranieri e Alessandra Mastronardi. Ignoti ad oggi i motivi della bocciatura. Forse nel caso della Ranieri hanno pesato le sue forme sensuali e generose, parecchio lontane dal personaggio.

Chi è Irene Maiorino

37 anni, Irene Maiorino è un’attrice campana ancora poco conosciuta al grande pubblico. Per tanti anni ha lavorato a teatro a Parigi. In tv, in Italia, l’abbiamo vista nella parte di una pediatra nelle ultime due serie de I bastardi di Pizzofalcone.

E poi ne Il Commissario Ricciardi, Gomorra 2 e 1994, la fiction Sky che ha raccontato l’entrata in politica di Silvio Berlusconi, dove Irene ha interpretato Alessandra Mussolini. Un’attrice sicuramente tutta da scoprire rispetto ad Alba Rohrwacher, che sarà Lenù da adulta ne L’amica geniale.

Trama L’amica geniale 4

La quarta – e ultima – stagione de L’amica geniale racconta l’amicizia di Lila e Lenù dagli anni Ottanta fino ad oggi. È tratto dal libro di Elena Ferrante Storia della bambina perduta. Le due tornano ad essere molto più vicine rispetto alla terza stagione e grande protagonista è Nino Sarratore. Quest’ultimo si accorge finalmente di Lenù, che ama l’intellettuale fin da bambina.

Dopo essere diventata l’amante di Nino, Elena molla il marito Pietro e torna a vivere a Napoli con le figlie per stare più vicina a Sarratore. Ma non è tutto ora quello che luccica… Ad aprire gli occhi ad Elena ci pensa l’amica-nemica Lila che scopre che Nino non ha mai lasciato moglie e figli pur intrecciando una relazione con la Greco.

Tanto basta a Lenù per lasciare l’uomo ma la separazione è solo momentanea e Elena resta addirittura incinta di Nino. Per la scrittrice si tratta della terza figlia. Nello stesso periodo anche Lila aspetta un figlio, più precisamente una bambina, dal compagno Enzo, con il quale apre tra le tante cose una ditta informatica.

Dolce attesa pure per Elisa, la sorella di Elena, ormai legata a Marcello Solara. Il fratello di quest’ultimo, Michele, deve invece vedersela con la separazione da Gigliola e con una vendetta di Lila che rischia di rovinarlo per sempre. Intanto a Napoli riappare Antonio, il ragazzo del rione con cui Elena ha avuto le prime esperienze intime. I due si riavvicinano pericolosamente…

Gli anni passano e crescono i figli di Lina e Lenù, che danno vita ad un triangolo sentimentale non indifferente. Rino, il figlio di Stefano Carracci, è costretto infatti a dividersi tra Dede ed Elsa, con grande preoccupazione di Elena, che non vede di buon occhio il ragazzo.

Le riprese de L’amica geniale 4 sono iniziate in questi giorni tra Torino e Firenze: la serie andrà in onda su Rai Uno tra il 2023 e il 2024.