L’amica geniale 4 si farà: quando esce e trama, nuove attrici in arrivo

La quarta stagione de L’amica geniale si farà e sarà l’ultima. La fiction segue i libri di Elena Ferrante, che sono per l’appunto quattro. Pandemia permettendo, le riprese delle nuove puntate dovrebbero iniziare in autunno mentre la messa in onda è prevista per il 2024. Tra la prima e la seconda stagione e tra la seconda e la terza sono sempre passati due anni, motivo che ci porta a pensare che per vedere il finale della serie tv non sarà trasmesso nel 2023.

Novità importante: non ci saranno più Gaia Girace e Margherita Mazzucco ad indossare i panni di Lila e Lenù. Nella quarta stagione le due amiche diventano adulte e le attrici 18enni non sarebbero credibili nei panni di due cinquantenni. Già nella terza stagione molti telespettatori hanno storto il naso davanti alla decisione di tenere Gaia e Margherita come protagoniste.

Seppur bravissime le due, nonostante trucco ed effetti speciali, non sembrano proprio due trentenni. Al momento non è chiaro chi ci sarà: qualche tempo fa Serena Rossi ha ammesso di essere stata bocciata ai provini per il ruolo di Lila. Da anni si parla invece insistentemente di Alba Rohrwacher nei panni di Elena visto che dà la voce alla sua versione adulta, come narratrice, fin dalla prima stagione.

La trama de L’amica geniale 4

La quarta – e ultima – stagione de L’amica geniale racconta l’amicizia di Lila e Lenù dagli anni Ottanta fino ad oggi. È tratto dal libro di Elena Ferrante Storia della bambina perduta. Le due tornano ad essere molto più vicine rispetto alla terza stagione e grande protagonista è Nino Sarratore. Quest’ultimo si accorge finalmente di Lenù, che ama l’intellettuale fin da bambina.

Dopo essere diventata l’amante di Nino, Elena molla il marito Pietro e torna a vivere a Napoli con le figlie per stare più vicina a Sarratore. Ma non è tutto ora quello che luccica… Ad aprire gli occhi ad Elena ci pensa l’amica-nemica Lila che scopre che Nino non ha mai lasciato moglie e figli pur intrecciando una relazione con la Greco.

Tanto basta a Lenù per lasciare l’uomo ma la separazione è solo momentanea e Elena resta addirittura incinta di Nino. Per la scrittrice si tratta della terza figlia. Nello stesso periodo anche Lila aspetta un figlio, più precisamente una bambina, dal compagno Enzo, con il quale apre tra le tante cose una ditta informatica.

Dolce attesa pure per Elisa, la sorella di Elena, ormai legata a Marcello Solara. Il fratello di quest’ultimo, Michele, deve invece vedersela con la separazione da Gigliola e con una vendetta di Lila che rischia di rovinarlo per sempre. Intanto a Napoli riappare Antonio, il ragazzo del rione con cui Elena ha avuto le prime esperienze intime. I due si riavvicinano pericolosamente…

Gli anni passano e crescono i figli di Lina e Lenù, che danno vita ad un triangolo sentimentale non indifferente. Rino, il figlio di Stefano Carracci, è costretto infatti a dividersi tra Dede ed Elsa, con grande preoccupazione di Elena, che non vede di buon occhio il ragazzo.