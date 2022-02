Lenù, Margherita Mazzucco: come ha speso i soldi de L’amica geniale

Attrice per caso, la vita di Margherita Mazzucco è cambiata molto dopo il ruolo di Elena Greco, detta Lenù, nella fiction Rai L’amica geniale. Oggi la 19enne napoletana è popolare in tutto il mondo, visto che la serie è molto apprezzata anche all’estero. Margherita, però, è rimasta una ragazza umile, con i piedi ben piantati a terra.

Oggi ha capito che la sua strada è la recitazione: ai provini de L’amica geniale è infatti arrivata per caso, dopo aver partecipato ai primi casting che si tenevano nel suo liceo. Inaspettatamente Margherita Mazzucco ha sbaragliato la concorrenza ed ha ottenuto il ruolo da protagonista.

Dopo la fine delle riprese della terza stagione de L’amica geniale Margherita Mazzucco è stata ingaggiata per un nuovo film su Santa Chiara. Nel frattempo ha sostenuto l’esame di Maturità e si è iscritta all’Università, alla Facoltà di Lettere. Lenù vuole continuare a studiare ma pure a lavorare.

Come ha speso i soldi guadagnati con L’amica geniale? “Vestiti, scarpe, borse. Mi piace molto la moda. Togliermi dei capricci, ma anche comprare regali per i miei genitori”, ha spiegato l’attrice in un’intervista rilasciata al settimanale F.

Margherita è molto legata alla sua famiglia e in particolare al padre, avvocato, che l’ha seguita tantissimo in questi anni. Si è alternato sul set con la moglie e guarda e riguarda le puntate dell’Amica geniale un sacco di volte, per poter controllare al meglio il lavoro della figlia.

Il signor Mazzucco sostiene Margherita nella sua carriera: insieme al manager della ragazza stanno valutando tutte le proposte che stanno arrivando, molte dall’estero visto il successo internazionale de L’amica geniale.

La scelta di Gaia Girace

Se Margherita Mazzucco ha speso i suoi primi guadagni per accessori e abbigliamento, una scelta diversa ha compiuto Gaia Girace, che interpreta Lila ne L’amica geniale. La star di Vico Equense ha deciso di non spendere neppure un centesimo del suo duro lavoro sul set.

Qualche tempo fa ha rivelato:

“Cosa ho comprato con i primi guadagni? Niente. Vengo da una famiglia normale, mamma insegnante di sostegno, papà che lavora nel campo immobiliare: non vivo nel lusso però non mi è mai mancato niente, se voglio togliermi uno sfizio, me lo tolgo a prescindere. Invece questi soldi li metto da parte per il futuro: potranno servire per gli studi, che siano di recitazione o meno. Per viaggiare. Per vivere da sola”

Come Margherita Mazzucco, infatti, pure Gaia Girace vuole continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. A differenza di Lenù – arrivata sul set per gioco e curiosità- Lila sognava fin da bambina di stare al centro dei riflettori. A scuola si è data da fare con corsi di teatro e recite.