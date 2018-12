L’amica geniale su Rai Uno: anticipazioni quarta e ultima puntata

Anticipazioni L’amica geniale: martedì 18 dicembre ultima puntata

L’amica geniale si avvia verso la sua conclusione: andrà in onda martedì 18 dicembre la quarta e ultima puntata della fiction tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante. Ma niente paura: la serie, che è stata già trasmessa con successo in America, avrà una seconda stagione. Le riprese inizieranno la prossima primavera, come annunciato dalle attrici protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ma cosa accadrà nell’ultima puntata della prima stagione? Scopritelo insieme a Gossipetv!

L’amica geniale, episodio 7: I fidanzati

Tornata a Napoli, Elena (l’attrice Margherita Mazzucco) non ha il coraggio di confidare a nessuno ciò che le è capitato a Ischia. Intanto Lila, nonostante il parere dei genitori su Marcello Solara, si fidanza con Stefano Carracci. I due progettano di sposarsi presto. Non solo: Stefano decide di investire sui modelli di scarpe ideati da Lila, entrando così in affari con i Cerullo. Lenù, per rimanere al passo dell’amica, si fidanza con Antonio anche se non ne è innamorata.

L’amica geniale, episodio 8: La promessa

Le scarpe create da Lila (l’attrice Gaia Girace) non si vendono e questo rischia di far saltare il matrimonio della ragazza con Stefano. Quest’ultimo, entrato in società con i titolari del calzaturificio, chiede aiuto ai Solara. Il gesto non piace a Lila me Elena cerca di aiutare l’amica. I Solara accettano di dare una mano a patto che Silvio faccia da testimone a Lila e Stefano.