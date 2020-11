L’Alligatore fiction Rai 2: numero puntate, libro e chi sono gli attori del cast

Parte mercoledì 25 novembre 2020 su Rai Due la nuova fiction L’Alligatore. La serie è tratta dagli omonimi romanzi di Massimo Carlotto ed è composta in tutto da quattro puntate. Salvo cambiamenti di programmazione L’Alligatore andrà dunque in onda il 2 dicembre, il 9 dicembre e il 16 dicembre. Le repliche sono disponibili su Rai Play, piattaforma streaming della Rai.

L’Alligatore è tratta dai romanzi dello scrittore padovano Massimo Carlotto, che nella fiction fa anche un cameo. Carlotto è stato al centro di un lungo caso giudiziario italiano. Nel 1976 è stato accusato dell’omicidio di una 24enne: è stato processato nel 1977 ed è stato condannato definitivamente a 16 anni nel 1992, dopo 7 processi e 11 sentenze.

Graziato dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel 1993, Massimo Carlotto è stato poi riabilitato nel 2004. Le vicende de L’Alligatore sono raccontate in dieci libri e due racconti. Vicende che quindi si ispirano molto alla realtà vissuta da Massimo Carlotto, definito a livello internazionale uno dei migliori scrittori di noir e hard boiled.

L’Alligatore racconta la storia di Marco Buratti, costretto a scontare sette anni di carcere per un crimine che non ha commesso. L’uomo, ex cantante conosciuto proprio con il nome de L’Alligatore, vuole riprendersi la sua vita. È per questo che appena uscito dal carcere accetta d’indagare sui guai del suo ex compagno di cella, Alberto Magagnin, e per farlo chiede aiuto a un altro ex compagno di cella, Beniamino Rossini.

Marco comincia la sua nuova vita consapevole che fare i conti con il passato è inutile e doloroso, ma prova lo stesso a riacciuffare l’amore impossibile per Greta riuscendo però solo a farsi male. Lei non lo perdona, lo accusa di aver tradito la sua fiducia e di aver distrutto il loro sodalizio musicale e sentimentale. Finisce allora nelle braccia di Virna, una falena che gli volteggia intorno, affascinata dalla sua luce e dal suo buio.

Nella sua nuova vita anfibia l’Alligatore deve tenere così insieme mondi opposti, quello sommerso e quello fuori dall’acqua, il vero e il falso delle cose, ciò che è giusto con ciò che è sbagliato. Mette insieme, in una specie di banda di pazzi Beniamino Rossini e Max detto La Memoria, un giornalista ambientalista e pacifista.

Beniamino è un contrabbandiere dalla mira infallibile, sprecone, consumista, che ama le notti sensuali e una danzatrice del ventre, Sylvie. Max, insieme alla sua donna, Marielita, combatte contro il degrado ambientale, rischiando la propria e l’altrui incolumità per denunciare i balordi che inquinano.

Marco Buratti, L’Alligatore, ha il volto di Matteo Martari. Ex panettiere e modello, ha iniziato a lavorare in teatro per poi debuttare sul piccolo schermo. Ha recitato in diverse fiction Rai tra cui I Medici, Un passo dal cielo, Non uccidere. È noto agli appassionati di gossip per la sua storia d’amore con l’ex Miss Italia oggi attrice Miriam Leone.

Valeria Solarino indossa invece i panni di Greta. Tanto cinema per l’attrice e qualche apparizione televisiva. Una lunga carriera quella della Solarino che, tra le tante cose, ha preso parte a: Che ne sarà di noi, La febbre, Viola di mare, Vallanzasca. È stata anche nel cast della fiction Una grande famiglia. Da tempo è legata al regista Giovanni Veronesi.

Thomas Trabacchi è Beniamino Rossini. Tra gli ultimi lavori dell’attore, con alle spalle una lunga carriera televisiva e non solo: Baby, Il Silenzio dell’Acqua, La vita promessa, Liberi tutti, 1993, Sirene, La strada di casa, Non uccidere. Nel cast dell’Alligatore anche Eleonora Giovanardi, star del film di Checco Zalone Quo vado. L’attrice è Virna nella serie tv Rai.