Valeria Solarino: il particolare rapporto con Veronesi e l’idea sui figli

Valeria Solarino: la timidezza, i figli e lo speciale rapporto con il compagno Giovanni Veronesi

Valeria Solarino è una donna molto timida, ma questo suo lato caratteriale non esce fuori sul lavoro. Infatti, quando si accendono i riflettori diventa un’altra persona. Un’attrice di grande talento, legata da ben 15 anni allo scenaggiatore Giovanni Veronesi. Ciò che li lega è un rapporto molto profondo. A rivelarlo è lei stessa in un’intervista sulla rivista Grazia. Valeria ammette che lei e Giovanni si somigliano molto, ma ci sono dei lati caratteriali che non condividono. In particolare, sembra che lo sceneggiatore sia una persona molto critica. L’attrice confessa che il suo compagno è una persona molto severa “ma i suoi appunti sono sempre giusti. Anche se lì per lì mi feriscono”. Non lo coinvolge più di tanto nelle sue scelte lavorative e lui non ne chiede neppure i dettagli. Il motivo? “Giovanni dice sempre ciò che pensa. E un difetto lo trova sempre”, confessa Valeria nel corso dell’intervista. Un amore il loro che li completa e sembra che non abbiano bisogno di avere dei figli per formare una famiglia.

Valeria Solarino e Giovanni Veronesi, i figli non sono in progetto: “Siamo già una famiglia”

“Siamo già una famiglia”, confessa Valeria quando le viene chiesto se lei e Veronesi hanno intenzione di formarne una. A questo punto, la giornalista va nel dettaglio e le chiede se per caso non voglia avere dei figli. Lei risponde così: “Mettiamola così: ho cinque nipoti talmente belli che, essendo io competitiva, i miei figli non potrebbero eguagliarli. Non ho una vita perfetta, ma è una vita serena e bella perché io e Giovanni ci siamo trovati. E siamo felici così”. Sembra proprio che in programma non sia alcun bambino nella vita di Valeria e Veronesi. Pare che i due stiano bene così, al momento. Ma mai dire mai. “Ci divertiamo molto insieme”, rivela l’attrice. La Solarino spera di poter invecchiare accanto a Giovanni, proprio com’è accaduto ai suoi nonni: “Quando ci siamo messi insieme avevo 25 anni, siamo cresciuti fianco a fianco. A volte ritrovo in lui modi di dire, fare, pensare che sono i miei. Ci assomigliamo”.

Valeria Solarino, come vive la timidezza: le cene con Pieraccioni, Ceccherini e Mammucari

Intanto, la timidezza della Solarino si fa notare quando è in compagnia di altre persone, ovviamente, anche a cena con il compagno e i suoi amici. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Teo Mammucari, con cui Giovanni è amico da diverso tempo. Valeria ammette che sono molto simpatici ma, quando fanno una cena, Veronesi le dice sempre “che è come se ne vivesse due: quella con loro e poi quella dopo, a casa con me, quando gli riferisco tutte le frasi che avrei voluto pronunciare, ma che proprio non uscivano dalla mia bocca”. La timidezza è un lato caratteriale che con il tempo è stato accettato dalla stessa Valeria, che ne parla tranquillamente.