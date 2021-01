L’Allieva 4 si farà senza Lino Guanciale: il futuro di Alice e nuova attrice

By

L’attore abruzzese ha assicurato che ha chiuso per sempre con CC e sul set si lavora a nuove storie

L’Allieva 4 si farà. Nonostante sull’account Instagram dell’Endemol sia scomparso il post che annunciava una nuova stagione il settimanale Di Più Tv ha assicurato che la serie Rai andrà avanti. La rivista edita da Cairo Editore ha raccolto alcune indiscrezioni dietro le quinte e pare che i produttori si siano messi già in moto per un nuovo ciclo di puntate. Del resto gli ascolti tv sono stati ottimi: ogni serata ha appassionato oltre cinque milioni di telespettatori.

Di Più Tv fa sapere che dietro le quinte hanno dichiarato, senza alcuna esitazione, che L’Allieva non è conclusa definitivamente con la terza stagione:

“La quarta stagione si farà. E non è un proposito campato in aria: ci stiamo lavorando ora”

A quanto pare la quarta stagione potrebbe ruotare intorno all’ultimo libro scritto da Alessia Gazzola – Il ladro gentiluomo – uscito in libreria nel 2018 e mai inserito nella fiction. Il volume presenta degli sviluppi clamorosi che di certo renderebbero molto avvincente una nuova serie. Alice viene trasferita a Domodossola ed è costretta ad allontanarsi dal suo amato Claudio. E mentre soffre per la distanza che li separa scopre anche di aspettare un figlio.

Una trama che giustificherebbe l’assenza di Lino Guanciale – per niente interessato a tornare nei panni di CC – rispetto alla presenza di Alessandra Mastronardi. Anche quest’ultima sembrava inizialmente propensa a mollare il progetto ma pare che di recente abbia cambiato idea. Si sta però valutando l’ipotesi di introdurre una nuova allieva in modo da dare maggiore libertà alla Mastronardi, con l’agenda sempre più fitta di impegni.

Una nuova allieva che potrebbe avere il volto di qualche attrice già vista in altre fiction Rai. Le tre candidate sono: Aurora Ruffino (Braccialetti Rossi, I Medici, Non dirlo al mio capo), Pilar Fogliati (Un passo dal cielo) e Valentina Bellè (Sirene, Volevo fare la rockstar). Tre attrici belle e talentuose che piacciono già assai al pubblico italiano.

Oltre a introdurre una nuova allieva, gli sceneggiatori potrebbero dare maggiore spazio a personaggi che sono già nella fiction come ad esempio Giacomo Conforti, il fratello di Claudio interpretato da Sergio Assisi, e Andrea Manes, a cui presta il volto Antonia Liskova. La Professoressa non sa ancora che la figlia adottiva che tanto cerca è Giulia, la nuova specializzanda dell’Istituto di Medicina.

Insomma, di carne a fuoco per andare avanti ce n’è eccome…Certo i fan restano preoccupati per l’addio di Lino Guanciale ma non sarebbe la prima volta nella lunga serialità. Basti ricordare il caso di Un passo dal cielo: nonostante l’abbandono di Terence Hill la fiction va ancora avanti con un nuovo capo della Forestale, il sensuale Daniele Liotti.

Le ultime parole di Lino Guanciale su L’Allieva 4

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Lino Guanciale ha annunciato il suo addio a L’Allieva. Nessun ripensamento da parte del 41enne, diventato in poco tempo il nuovo re delle fiction Rai. Queste le dichiarazioni di Lino: