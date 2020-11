By

L’Allieva 4 si farà? Per mesi si è parlato di un capitolo chiuso con la terza stagione ma è ora il settimanale Nuovo a dare nuove speranze ai fan. Stando a quello che si legge sull’ultimo numero della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Alessandra Mastronardi non avrebbe escluso del tutto la possibilità di tornare a ricoprire il ruolo di Alice Allevi. Sembra diversa, invece, la posizione di Lino Guanciale, che sarebbe del tutto contrario ad un futuro per CC e dedito ad altre sfide lavorative.

“Aveva detto che la terza sarebbe stata l’ultima stagione de L’Allieva, ma ora Alessandra Mastronardi è più possibilista e potrebbe tornare nei panni di Alice Allevi, mentre si vocifera che a lasciare la serie sarà Lino Guanciale”, si legge sul magazine edito da Cairo Editore. Sarà vero? Alice potrebbe tornare in video da sola, senza il suo CC?

Al momento la situazione è assai incerta. La Rai non si è ancora espressa a riguardo: non è dunque chiaro se L’Allieva 4 si farà o se la fiction è definitivamente conclusa. Di sicuro gli ultimi ascolti tv sono assai incoraggianti: oltre cinque milioni di telespettatori hanno seguito con interesse e passione le prime tre stagioni. Numeri importanti che potrebbero spingere i dirigenti tv a chiedere una nuova stagione nonostante l’addio di un personaggio importante come quello di Claudio Conforti.

Anche perché nell’ultima puntata de L’Allieva 3 alcune questioni sono rimaste in sospeso, come la vita privata della Professoressa Andrea Manes. Alice ha scoperto che la figlia adottiva della Suprema è Giulia, la nuova specializzanda dell’Istituto di Medicina. Impegnata con il matrimonio con Claudio l’Allevi non è però riuscita ad informare la Manes di quanto scoperto. Una trama, quindi, che potrebbe essere facilmente ripresa in un’eventuale quarta stagione con nuovi e intriganti risvolti.

Giorgio Marchesi – che interpreta il pm Sergio Einardi dalla seconda stagione – ha ammesso che il futuro de L’Allieva è tutto nelle mani di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Senza un via libera da parte dei due una quarta stagione de L’Allieva sarebbe del tutto impensabile. Ma non sarebbe di certo la prima fiction in cui si va avanti solo con un protagonista e si fa a meno di un altro.

Da non sottovalutare, però, che i libri da cui la serie è tratta sono conclusi. La scrittrice Alessia Gazzola non ha pubblicato altro su Alice Allevi e CC. Quindi gli sceneggiatori non potrebbero più attingere ad un materiale già pronto ma dovrebbero creare delle trame del tutto inedite.

Senza dimenticare i tempi di attesa: la carriera di Alessandra Mastronardi è decollata e l’attrice di origini napoletane è impegnata al momento con due nuovi film. Insomma, non resta che attendere e incrociare le dita…