L’Allieva 4 si farà, è ufficiale: arriva la conferma, a rischio Lino Guanciale

Buone notizie per i fan de L’Allieva: la quarta stagione si farà! Questa volta non si tratta di un gossip o di una voce ma della realtà: è stata la Endemol, che produce la fiction, a dare l’annuncio ufficiale. Sulla pagina Instagram della casa di produzione è apparsa una foto di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, nei rispettivi panni di Alice e CC, e un video dietro le quinte della serie con l’hastag #aspettandolallieva4 (post più in basso).

Quarta stagione, dunque, confermata, per la gioia dei telespettatori che hanno seguito con passione e interesse le prime tre, fortunate, stagioni. Al momento non si sono sbilanciati sulla novità i protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Entrambi avevano assicurato che la terza stagione sarebbe stata l’ultima ma dati gli ascolti tv ottenuti con le ultime puntate il rinnovo era quasi scontato.

Resta ora da capire se ne L’Allieva 4 ci sarà oppure no Lino Guanciale, l’amato Claudio Conforti detto CC. L’attore abruzzese è ormai lanciatissimo e la sua agenda è fitta di impegni. Di recente sono trapelate delle indiscrezioni secondo le quali Lino potrebbe lasciare la serie come accaduto qualche anno fa con Che Dio ci aiuti, la fiction che ha di fatto lanciato la sua carriera sul piccolo schermo.

In più di un’intervista Guanciale ha confidato di non amare la lunga serialità tanto che non è mai andato oltre la seconda e terza stagione di un progetto televisivo. Per L’Allieva farà uno strappo alla regola o la sua presenza verrà ridotta drasticamente dagli sceneggiatori con qualche escamotage?

Sembra scontata, invece, la partecipazione di Alessandra Mastronardi, molto legata al personaggio di Alice Allevi. Anche l’attrice ha però diversi impegni di lavoro – tra cui un film tv su Carla Fracci – e questo potrebbe far slittare le riprese de L’Allieva 4. Le nuove puntate, con tutta probabilità, potrebbero non andare in onda prima del 2022.

Nell’ultima puntata de L’Allieva 3 alcune questioni sono rimaste in sospeso, come la vita privata della Professoressa Andrea Manes, a cui ha prestato il volto Antonia Liskova. Alice ha scoperto che la figlia adottiva della Suprema è Giulia, la nuova specializzanda dell’Istituto di Medicina.

Impegnata con il matrimonio con Claudio l’Allevi non è però riuscita ad informare la Manes di quanto scoperto. Per la quarta stagione si può dunque ripartire da qui con nuovi e intriganti risvolti. Restate sintonizzati!