Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci in un film per la Rai

Da quanto riportato da Bubinoblog Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci nel film in collaborazione con Rai Fiction dedicato alla ballerina d’étoile famosissima in tutto il mondo. La produzione è affidata ad Aniele che si è già occupata della docufiction “Storie di Nilde” su Nilde Iotti, la prima donna presidente della Camera dei Deputati.

Tvblog qualche settimana fa aveva intervistato Gloria Giorgianni produttrice di Aniele che aveva svelato di essere al lavoro per creare una pellicola su Carla Fracci. Ai microfoni di Blogo aveva dichiarato che stava aspettando di leggere la sceneggiatura. E dopo aver cantato le giuste lodi a una delle danzatrici più brave al mondo, ha svelato anche la collaborazione per il film della Fracci e del marito.

“Stiamo lavorando con Rai Fiction ad un film tv su Carla Fracci, tra qualche giorno mi arriverà la sceneggiatura. Una donna con una forte determinazione, che unisce talento e forza. Una donna diventata una eccellenza nel mondo partendo da origini molto umili, che ha scelto di avere un figlio e una famiglia. Stiamo lavorandoci con lei e con il marito, tra di loro c’è una sintonia di affetto e di arte.”

Durante l’intervista però non era certo ancora chi avrebbe interpretato il ruolo della Fracci. Si cercava qualcuna che rispettasse il range anagrafico dei 19-34 anni, non troppo alta né troppo formosa. E alla fine sembra proprio che la scelta sia ricaduta su Alessandra Mastronardi, volto Rai ormai noto. L’attrice infatti è reduce dalla fiction per la stessa rete l’Allieva 3 con Lino Guanciale.

L’idea di Anele è quella di restituire in chiave drammaturgica e romanzata la storia di Carla Fracci, non solo un’icona della danza ma anche di eleganza e raffinatezza. La sceneggiatura è di Fabio Scamoni e Graziano Diana. La Rai in questo periodo si è impegnata nel trasmettere molti film su personaggi di spicco, anche non propri. Dalla storia di Rita Levi Montalcini a quella della famiglia Faber-Castell. E pare proprio che ora tocchi alla personalità di Carla Fracci.

Carla Fracci, alcune curiosità

Nata nel 1936 a Milano da una famiglia di umili origini Carla Fracci è nota per essere diventata una delle più grandi ballerine del Novecento. Lo stesso New York Times nel 1981 l’ha definita prima ballerina assoluta. A 10 anni ha iniziato a studiare presso la scuola di ballo del Teatro alla Scala. Nel 1958 è diventata prima ballerina.

La sua fama le ha portato l’amore e la stima di molti. Tra questi Eugenio Montale che ha ossequiato la Fracci con la poesia interamente dedicata a lei dal titolo “La danzatrice stanca”.