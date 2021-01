Continuano ad emergere dettagli sulla presunta quarta stagione de L’Allieva. La fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola doveva concludersi con la terza stagione ma gli ottimi ascolti tv hanno spinto, secondo le ultime indiscrezioni, Rai ed Endemol a fare retromarcia. Nelle nuove puntate, però, molto probabilmente toccherà fare a meno di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, gli amati Alice Allevi e Claudio Conforti, detto CC.

L’attore abruzzese non è mai stato un grande fan della lunga serialità e a Tv Sorrisi e Canzoni ha ribadito che non intende tornare sul set de L’Allieva 4. A Di Più Tv ha rafforzato il concetto, chiarendo che la serie andrà avanti senza di lui. Non solo: Lino ha lasciato intendere che molto probabilmente pure l’amica e collega Alessandra Mastronardi non ha alcuna voglia di tornare ad indossare i panni del medico legale.

Queste le parole, inequivocabili, di Lino Guanciale:

“Credo che Claudio Conforti, il mio personaggio, e Alice Allevi, il personaggio di Alessandra Mastronardi, abbiano dato il meglio nelle prime tre serie. Abbiamo chiuso in bellezza. Conforti nella nuova serie non ci sarà”

Insomma, è certo che se L’Allieva andrà avanti Lino Guanciale non farà più parte del cast, come successo qualche anno fa a Che Dio ci aiuti, la fiction che ha lanciato la carriera del 42enne. Alessandra Mastronardi non si è ancora espressa a riguardo ma secondo le dichiarazioni di Lino un suo coinvolgimento sembra assai improbabile.

Nonostante questi rifiuti, però, la produzione pare determinata ad andare avanti. Come riporta DiPiù Tv, che ha raccolto alcune indiscrezioni dietro le quinte della fiction, i produttori speravano di riuscire a far cambiare idea a Lino Guanciale e ad Alessandra Mastronardi.

Ma visto che i due attori sembrano irremovibili nonché proiettati su nuovi progetti di lavoro si sta valutando l’idea di ripartire con una nuova protagonista, una nuova allieva. Un po’ come accaduto a Un passo dal cielo, con Daniele Liotti che ha raccolto il testimone di Terence Hill.

Secondo gli ultimi pettegolezzi la produzione sta valutando tre attrici già molto apprezzate: Aurora Ruffino (Braccialetti Rossi, I Medici, Non dirlo al mio capo), Pilar Fogliati (Un passo dal cielo) e Valentina Bellè (Sirene, Volevo fare la rockstar).

Oltre a introdurre una nuova allieva, gli sceneggiatori potrebbero dare maggiore spazio a personaggi che sono già nella fiction come ad esempio Giacomo Conforti, il fratello di Claudio interpretato da Sergio Assisi, e Andrea Manes, a cui presta il volto Antonia Liskova.